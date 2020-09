Dica Android: encontre jogos grátis, sem anúncios ou sem compras

Além de um excelente sistema operativo para trabalhar, o Android permite também muitas horas de diversão. Só necessita dos jogos certos, que facilmente se encontram na Play Store.

Para ajudar ainda mais, a Google tem o Google Play Games, onde estes podem ser encontrados mais depressa. Ao mesmo tempo, dão ao utilizador uma plataforma onde se pode ir registando os progressos e os resultados num vasto leque de jogos. Agora, este está mais simples de usar.

Mais simples usar o Google Play Games

Nem sempre é simples e fácil encontrar um bom jogo no Android. As propostas são muitas, todas elas com as suas particularidades e as suas funcionalidades únicas. Para ajudar neste campo, a Google deu ao Play Games uma funcionalidade dedicada aos utilizadores.

Agora passou a ser possível aplicar filtros diretamente na lista de jogos, o que facilita a escolha dos títulos que queremos e devemos jogar. Tudo é simples e muito fácil de usar, mesmo por quem não tem experiência.

Filtros de pesquisa únicos para ajudar

Ao abrir o Google Play Jogos, encontramos no final uma lista de sugestões que podemos instalar e usar. Este é apenas o início de uma lista muito longa, mas que se pode reduzir com os filtros certos. Só precisamos de carregar e escolher os que queremos aplicar.

Aqui podemos escolher se queremos jogos com ou sem publicidade, com ou sem compras, ou grátis. A lista é muito mais completa e dá ao utilizador a possibilidade de filtrar certamente com detalhe e precisão.

Encontra assim os melhores jogos grátis

Estes mesmos filtros podem ser aplicados dentro de uma pesquisa, para assim eliminar as propostas menos interessantes. Novamente podem acumular as condições e assim eleger o jogo mais adequado da longa lista apresentada.

É desta forma simples e direta que agora podem encontrar os melhores jogos para o Android. Com estes filtros vão eliminar os que não são interessantes ou que exigem ao utilizador compras ou apresentam publicidade. Assim, sobram certamente apenas que realmente interessam!