NVIDIA adquire Arm num negócio de 40 mil milhões de dólares

A NVIDIA chegou a um acordo com a SoftBank para adquirir a Arm numa transação no valor de 40 mil milhões de dólares. Assim, segundo se pode ler na comunicação da NVIDIA, está criada a maior empresa de computação do mundo na era da Inteligência Artificial.

A Arm irá operar como uma divisão da Nvidia e permanecerá sediada no Reino Unido, continuando a operar no seu modelo de licenciamento aberto, mantendo a “neutralidade global do cliente”.

Em 2016, a SoftBank comprou a Arm em 2016 por 31 mil milhões de dólares. A propriedade intelectual da empresa britânica ajuda a capacitar processadores de dispositivos móveis para empresas como Apple, Samsung e Qualcomm. O Arm aumentou o seu valor e reconhecimento desde esta aquisição. Agora, vemos a Microsoft a criar um Surface baseado no Arm e uma versão do Windows for Arm, por exemplo.

NVIDIA compra Arm por 40 mil milhões de dólares com a AI em vista

Agora, a Arm passa para as mãos da NVIDIA, num negócio avaliado em 40 mil milhões de dólares. Com este negócio, o CEO da NVIDIA, Jensen Huang, afirma que foi dado um passo de extrema importância no mundo da computação na era da Inteligência Artificial (AI), que acabará por acelerar a inovação, ao mesmo tempo que se expande para mercados de alto crescimento.

A AI é a força tecnológica mais poderosa do nosso tempo e lançou uma nova onda de computação. Nos próximos anos, biliões de computadores a correr AI criarão uma nova internet das coisas que será milhares de vezes maior do que a atual Internet das pessoas. A nossa combinação criará uma empresa fabulosamente posicionada para a era da AI.

Apesar desta aquisição, a SoftBank não se afasta do negócio, ficando com uma participação na empresa de cerca de 10%.

Os principais objetivos da NVIDIA passam agora por criar tecnologias avançadas baseadas em AI na área da ciência, saúde, robótica e até carros autónomos. Além disso, para atrair investigadores e cientistas do mundo inteiro, a empresa ainda quer construir um supercomputador baseado em AI de última geração, equipado com os CPUs Arm.