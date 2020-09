China prefere fechar o TikTok do que vendê-lo forçadamente aos EUA

Está complicada e sem fim à vista a resolução do problema entre o TikTok e os Estados Unidos da América. Agora é a China que define a sua posição e diz que prefere fechar o TikTok nos EUA do que vender forçadamente a aplicação ao país de Donald Trump.

Estas declarações foram feitas numa altura em que a ByteDance já se encontra em negociações para a venda da popular app.

China opõe-se à venda forçada do TikTok aos EUA

De acordo com a Reuters, Pequim está contra a venda forçada do TikTok aos EUA pela empresa chinesa ByteDance, dona da app. O Governo chinês prefere, por outro lado, fechar as operações da aplicação nos Estados Unidos.

Estas declarações foram feitas à Reuters nesta sexta-feira por três pessoas com conhecimento direto deste assunto. Devido à sensibilidade e polémica do assunto, as fontes destas informações falaram apenas sob condição de anonimato.

Mas a ByteDance já se encontra em negociações para a venda do TikTok aos EUA. De entre os potenciais compradores estão a Microsoft e a Oracle.

Tudo isto aconteceu depois que o presidente Donald Trump ameaçou banir e proibir o TikTok de operar nos EUA. E uma das soluções para que isso não acontecesse passava pela venda da aplicação ao país norte-americano. Trump deu até ao próximo dia 15 de setembro para a ByteDance finalizar o acordo.

Portanto o tempo está a contar e faltam apenas alguns dias para terminar o prazo imposto pelo presidente norte-americano.

Venda do TikTok poderá fazer parecer a ByteDance e a China como alvos fracos

De acordo com as fontes, as autoridades chinesas acreditam que uma venda forçada do TikTok vai fazer parecer que tanto a ByteDance como a China são alvos fracos face à pressão de Washington.

Por outro lado, em comunicado à Reuters, a ByteDance afirmou que o governo chinês nunca sugeriu que fechasse o TikTok nos EUA ou em qualquer outro mercado.

Mas duas das fontes indicaram que, se necessário, a China está disposta a usar revisões feitas numa lista de exportações de tecnologia a 28 de agosto para atrasar qualquer acordo feito pela ByteDance.

De qualquer forma, o Escritório de Informação do Conselho de Estado da China, entre outras entidades, não respondeu ainda aos pedidos de esclarecimento.

Mas quando questionado nesta sexta-feira em conferência de imprensa, Zhao Lijian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, disse que os EUA estão a abusar do conceito de segurança nacional. Para além disso ainda acusou o país de oprimir as empresas estrangeiras.

Contudo, daquilo que a Reuters apurou, a ByteDance poderá arranjar uma estratégia para vender o TikTok mesmo sem a aprovação do Ministério do Comércio da China. Tal alternativa poderia passar pela venda da app sem os algoritmos-chave.