O Windows 10 é cada vez mais um sistema ligado e dependente da Internet. Mais do que as atualizações, este sistema da Microsoft consegue também dar ao utilizador muita informação retirada da maior rede do planeta.

Esta está em muitos locais, como já mostrámos antes, mas tem um papel relevante na pesquisa do Windows 10, como forma de acesso rápido. É precisamente este elemento que se tem mostrado com problemas. Os resultados surgem, mas não estão perto do que seria esperado por qualquer utilizador.

Novos problemas com a pesquisa do Windows 10

A pesquisa do Windows tem evoluído ao longo dos últimos anos. Deixou de olhar apenas para o próprio sistema e tenta já ver na Internet os resultados que interessam aos utilizadores. Usando o Bing, é já hoje uma ferramenta muito capaz e pronta a ser usada.

Esta mesma pesquisa tem dado problemas nos últimos dias, com os utilizadores a queixarem-se dos seus resultados. As mais simples pesquisas retornam resultados que não eram esperados e que não fazem qualquer sentido. Uma simples letra S retorna resultados para o W.

Resultados do Bing na Internet falham

São muitos a relatar esta falha, não havendo uma razão lógica para que tal aconteça. Não existe qualquer atualização recente associada e por isso não deverá ser algo do Windows 10. Curiosamente apenas acontece nas pesquisas na Internet.

O que muitos estão a relatar também é que após um simples reiniciar do Windows 10 este problema desaparece. Em muitos casos é apenas uma solução temporária, pois mais tarde volta a surgir, sem qualquer causa associada novamente.

Microsoft deve apresentar solução muito em breve

A solução que aparentemente tem funcionado para a maioria dos utilizadores é o desligar da pesquisa no Bing. Para isso devem criar a entrada DWORD com o nome DisableSearchBoxSuggestions na entrada Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer. Depois deve reiniciar o Windows 10.

Deverá surgir uma correção, provavelmente discreta e silenciosa da Microsoft nos próximos dias. Esta irá tratar deste problema de vez e sobretudo trazer de volta a pesquisa correta e livre de problemas ao Windows 10.