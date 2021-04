Turquia vai banir pagamentos com criptomoedas a partir de 30 de abril

Apesar da valorização cada vez mais alta, a implementação e transações através das criptomoedas não está a ser facilitada em vários países. Já aqui falámos, por exemplo, da Mongólia Interior e da Índia que têm barrado a utilização das moedas digitais.

Mas agora é a vez da Turquia que vai banir os pagamentos com criptomoedas já a partir do dia 30 de abril. O mais curioso é que após este anúncio. o valor do Bitcoin caiu.

O mundo das criptomoedas é adorado por uns, mas detestado por outros. E alguns países já começam a mostrar claramente o seu desagrado com as moedas digitais.

No início de março, por exemplo, a Mongólia Interior proibiu a mineração de criptomoedas, poupando assim a energia do país. Também a Índia proibiu a extração e posse das moedas digitais. Por sua vez a vizinha Espanha limitou a publicidade ao Bitcoin e a outras criptomoedas e a popular rede social chinesa Weibo baniu as contas das três maiores plataformas dedicadas às moedas digitais.

Também questionámos os nossos leitores e a maioria mostrou ser contra a mineração de criptomoedas.

Turquia vai banir pagamentos com criptomoedas a 30 de abril

O governo turco decidiu banir os pagamentos com moedas digitais como forma de recuperar o controlo monetário do país. A Turquia não se encontra numa situação económica favorável, o que incentivou muitas pessoas a trocarem a lira turca por moedas digitais. Desta forma, foi então decidido que a partir do dia 30 de abril, a população não poderá realizar pagamentos no país através de criptomoedas.

O Banco Central da Turquia afirmou nesta sexta-feira que as criptomoedas são excessivamente voláteis e propícias a atividades ilegais. Com base neste cenário, então a decisão foi banir o pagamento com estas moedas. Por enquanto a posse a movimentação entre carteiras digitais ainda é permitida.

Para além disso, as autoridades turcas justificam a medida referindo que as criptomoedas “não estão sujeitas a nenhum mecanismo de regulamentação, supervisão e nem a uma autoridade reguladora central“.

Assim, a Turquia poderá recuperar parte do controlo monetário perdido nos últimos meses. Sem a possibilidade de pagamentos com as moedas digitais, a população turca terá que usar o dinheiro fiduciário para estas transações. Segundo Wolfango Piccoli, co-presidente da empresa de análise Teneo, ao Wall Street Journal:

Há um objetivo de manter um controlo rígido sobre o sistema de pagamentos, especialmente num ambiente onde o presidente Erdogan deseja muito que os turcos usem o seu dinheiro e ouro.

Bitcoin cai 6% após anúncio

Após este anúncio o preço do Bitcoin (BTC) caiu cerca de 6%. Na quarta-feira (14) a mais popular moeda digital alcançou um valor de 64 mil dólares, no entanto nesta sexta-feira (16) o valor havia caído para perto de 60 mil dólares.