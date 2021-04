O Android 12 está a ser preparado para ser apresentado no final do verão. Deverá ser dado a conhecer em detalhe na próxima I/O, que volta em 2021, ainda que num formato online e acessível a todos.

Ao ser avaliado nos últimos meses, nas suas versões de testes, têm sido reveladas algumas novidades. A mais recente parece finalmente trazer para o Android algo que era pedido há muito tempo. Finalmente este sistema vai deixar gerir o caixote do lixo dos seus ficheiros.

Grandes novidades para o Android 12

A última versão do Android começou a criar a base para dar aos utilizadores algo que vinha a ser pedido. Este sistema tem agora um princípio de um sistema de recuperação de ficheiros apagados. Este caixote do lixo já existe, mas ainda não da forma esperada.

Os gestores de ficheiros têm vindo a ser mais controlados, tendo de ser criativos para garantir a recuperação de ficheiros. As APIs já existem, mas não existe uma forma global de gerir estes ficheiros apagados pelos utilizadores.

Um caixote do lixo para ficheiros

Como se viu agora, a Google está a preparar uma forma de gerir centralmente este caixote do lixo virtual. Assim, fica muito mais simples que as apps acedam este ponto central e fazer a sua gestão de forma simples.

Uma análise recente descobriu que existe agora acesso direto no Android 12 a esta pasta virtual e que armazena os ficheiros apagados. É de tal forma a sua abertura que esta está acessível no gestor de ficheiros que existe nas definições do Android, para uma gestão muito simplificada.

Google dá o controlo de apagar ficheiros

Ao apagar este conteúdo, o Android sabe bem que este é um armazenamento temporário. Por isso, apresenta uma notificação ao utilizador, perguntando se este tem a certeza do que pediu. Claro que apenas após o concordar é que os ficheiros são eliminados.

Todo este cenário parece ser o mais provável de chegar com a versão final do Android 12. Ainda assim, e por ser um sistema a ser desenvolvido ativamente, esta pode ser uma funcionalidade que a Google pode resolver colocar em pausa ou eliminar simplesmente.