Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Como faço para gerir o espaço que tenho no Android?

Boa tarde. Andava a fazer uma pesquisa na net sobre alguma aplicação que me fizesse a gestão de espaço armazenamento entre cartão e armazenamento interno e encontrei este vosso artigo mas a app indicada já não existe. https://pplware.sapo.pt/smartphones-tablets/android/gestor-de-android-que-ajuda/ Pergunto se aconselham alguma outra para a mesma tarefa. O pretendido é juntar o espaço disponível no cartão SD ao espaço disponível no armazenamento interno automaticamente, algo que sinto bastante falta e que estava habituado no meu L950 e anteriores. Obrigado desde já a toda a ajuda que possam dar. 👍👍 José Manuel Gouveia

Resposta:

José,

A resposta curta, é que o que pretende fazer não é possível de forma nativa e, ainda que nalguns casos (cada vez menos) seja possível fazê-lo recorrendo a procedimentos não oficiais, não é de todo recomendável.

Vamos por partes.

A extensão do armazenamento interno para o cartão microSD foi algo muito procurado numa altura em que os smartphones tinham uma memória interna muito pequena, em que meia dúzia de aplicações juntamente com as apps e serviços Google (que iam aumentando o tamanho a cada atualização) inutilizavam o smartphone.

Nessa altura era os fabricantes não protegiam os bootloarders, o que permitia instalar recoverys modificada permissões de acesso root. Como se trata de um sistema operativo baseado em linux, era relativamente fácil fazer essa operação nas partições, sendo que a comunidade disponibilizava guias e scripts para o fazer.

Atualmente as coisas mudaram bastante:

o armazenamento é muito mais barato

os bootloaders estão, em grande parte, bloqueados sem que o fabricante autorize o seu desbloqueio (não permite alterações ao nível do sistema operativo)

mesmo que funcionasse, um cartão microSD é significativamente mais lento que a memória interna, o que prejudica bastante o desempenho e estabilidade do smartphone

por estas 3 razões anteriores (e eventualmente outras), a comunidade deixou de dar importância a esse procedimento

Em todo o caso, em algumas marcas de smartphones (Samsung, por exemplo) é possível escolher o cartão microSD como armazenamento para fotos e vídeos, a partir das opções da câmara. Quanto ao armazenamento disponível para instalação de aplicações, mesmo assim, não é ajustável.

Dessa forma, terá 2 opções: gerir melhor o espaço, restringindo a quantidade de aplicações instaladas, ou adquirir um smartphone com mais armazenamento.

[Respondido por Hugo Cura]

Como arrumar apps no desktop do Windows 1o?

Bom dia , Existe alguma app para dividir o ecra no windows 10 , com 2 programas lado a lado ? Cumprimentos Pedro Martins

Resposta:

Pedro,

Sim, existem diversas aplicações para fazer o que pretende, umas mais avançadas que outras, mas não há nada como utilizar as funcionalidades já incluídas no próprio Windows.

Assim, de forma muito simples, poderá “arrumar” duas (ou mais) janelas num único ecrã, de forma a otimizar o trabalho.

Tem duas formas rápidas de o fazer:

agarrar numa janela, encostar a um dos lados e largar; para a outra metade do espaço, poderá selecionar imediatamente a janela que lá pretende colocar ou, se preferir fazê-lo na mesma forma (agarrar e encostar à lateral), prima a tecla Escape e repita o processo

utilizando o teclado, prima a tecla Windows + seta; o passo seguinte é igual ao que acontece na forma anterior, simplesmente pode utilizar o teclado em vez do rato, para colocar a janela.

Se passar o cursor sobre a divisão central, terá acesso a uma linha mais larga, cuja deslocação terá ação sobre ambas as janelas.

Pode ainda experimentar encostar à zona superior (ou premir na tecla para cima), para perceber o comportamento. É simples dividir o ecrã em 4 espaços iguais.

Pode ver a página oficial do Windows no seguinte endereço:

Por outro lado, se estiver interessado em funcionalidades mais avançadas, ou mais ajustadas à sua necessidade, não deixe de dar uma olhadela às seguintes aplicações:

[Respondido por Hugo Cura]

Como consigo automatizar o Gmail?

Boa tarde. Sou seguidor do vosso site, do qual só tenho a dizer bem. Peço a vossa ajuda para a seguinte questão na utilização do Gmail: Tenho um texto comun que gostaria de enviar, de uma só vez, a vários destinatários em separado, isto é, um email para cada destinatário. Acresce a pretenção de, para cada um dos emails, enviar um anexo diferente para cada destinatário em concreto. Concretizando, gostaria de enviar, de uma só vez, 50 emails para 50 destinatários diferentes e que, em cada email, fosse o anexo referente à avaliação desse destinatário. O corpo do e-mail poderia ser igual para todos ou ter apenas o nome do destinatário diferente.: Bom dia Sr. X ou Bom dia Sr. Y. É possível? Se sim, como? Muito obrigado e continuação de bom trabalho. Pedro Guerreiro

Resposta:

Pedro,

O que pretende é um procedimento avançado que sai fora das funcionalidades habituais e esperadas para fazerem parte de um cliente de email. É natural que hajam aplicações/serviços capazes de fazer exatamente o que pretende, mas estarão relacionados com gestão de ensino, avaliação ou formação, sendo necessária uma implementação específica para o fazer.

Em todo o caso, como provavelmente saberá, as aplicações Office podem ser controladas por aplicações VBA, que podem fazer exatamente o que precisa.

Aproveito assim para partilhar um guia muito completo, precisamente para enviar emails para múltiplos destinatários com múltiplos anexos. Não o transcrevo, pois é bastante claro e com todos os passos bem detalhados:

https://www.youtube.com/watch?v=EW4CEGFZfVU

Resumidamente, precisará de ter uma folha Excel com os emails dos destinatários, a mensagem, e o caminho para o anexo a juntar a cada email (que deverão estar numa pasta). Depois, bastará correr a aplicação VBA e aguardar, para que toda a ação seja reproduzida. No fundo, o que irá acontecer é uma automatização de todo o procedimento que, mesmo que seja demorada, o importante é que seja executada sem necessidade de qualquer intervenção.

[Respondido por Hugo Cura]

Como consigo controlar os comandos cá de casa?

Olá, boa tarde. O meu nome é Nuno e estou aqui com um grande problema em casa. Comprei recentemente um Broadlink RM 4 Pro para controlar os comandos cá de casa, mas com o principal objetivo de controlar uma salamandra a pellets da marca Edilkamin. O comando já está a pifar e o mais barato que encontro custa cerca de 150€! Ao que parece, segundo a minha pesquisa, o comando é de Ek/Ic e não IR ou RF que é suportado pelo aparelho da Broadlink. Já tentei configurar de várias formas, mas o comando não é encontrado. Sabem como solucionar isto? Acham que se comprar uma tomada inteligente o problema fica resolvido? Obrigado desde já pela ajuda! Um grande abraço Nuno Viola

Resposta:

Nuno,

O que pretende, simplesmente não é solucionável com o controlo remoto universal que tem, pois não é compatível com o sistema EK/IC. Digamos que o Broadlink RM 4 Pro é universal, mas até certo ponto 🙂

Quanto à questão se uma tomada inteligente resolveria, ou não, o problema, depende. Se o funcionamento do sistema da salamandra por plenamente controlável por um “desligar/ligar” da tomada de energia elétrica, ainda que isso necessite de alguma modificação, o problema poderá ficar resolvido.

Poderá assim, local ou remotamente, controlar se está ligado ou desligado, ou mesmo controlar na própria tomada (a maioria das tomadas inclui um pequeno botão para ligar/desligar.

[Respondido por Hugo Cura]

Que conselhos dão para gerir o espaço no Windows 10?

Olá, Qual a vossa recomendação para limpeza de espaço no disco C: , incluindo a eliminação das atualizações antigas do Windows 10, e ficheiros relacionados com programas já desinstalados ? Com os melhores cumprimentos, André Abreu

Resposta:

André,

O Windows 10 tem ganho muitas ferramentas para garantir o máximo de espaço para o utilizador no sistema.

Há vários passos que pode usar para conseguir mais espaço, sem colocar em risco o próprio sistema, ao eliminar o que não deve.

As mais recentes versões do Windows 10 têm já um local central onde pode, de forma periódica, procurar ganhar espaço.

Assim, se aceder às Definições do Windows 10 e depois ao separador Sistema. Siga abrindo o separador Armazenamento.

É nesta área que vê o espaço ocupado, de forma diferenciada e por áreas. Ao abrir cada um deles consegue ver o que pode ou não apagar e pode fazê-lo diretamente nessa área.

Assim, veja aí o espaço ocupado e o que pode e quer eliminar. É o ponto ideal para fazer toda a gestão, num local central.

Quanto ao eliminar as versões anteriores, tem aí um ponto importante. O Windows 10 apenas guarda a versão anterior e mesmo essa será eliminada automaticamente caso seja necessário.

Não deve fazer a remoção da pasta Windows.old, recorrendo antes ao local que indicámos antes e onde pode fazer esse passo.

[Respondido por Pedro Simões]

Ajudam-me a instalar um servidor de VPN num Raspberry Pi?

Boa tarde, Em primeiro lugar, Parabéns pelo blog da pplware, é simplesmente fantástico. Quero criar um servidor vpn, com o raspberryPi1, que já não uso para nada e penso que pode ser bastante útil para ser usado como servidor VPN. Preciso da vossa ajuda, para configurar o servidor, não sou 100% leigo, mas também não sou PRO como vocês. Vou adiantar qual o meu objetivo, usar a VPN para entrar na rede de casa e utilizar o meo go fora de casa (não podem por isto no site 🙂 ), e também para entrar dentro de casa e ligar/ desligar o AC através de uma smarthome. Desde já agradeço a vossa ajuda! e Continuem o excelente trabalho! Melhores cumprimentos, Nelson Carvalho

Resposta:

Nelson,

Toda a informação que precisa está, como é normal, no Pplware e pronta a ser usada. Temos vários guias dedicados e que pode começar a testar de imediato.

O Raspberry Pi é um microPC que é o ideal para este tipo de servidores, em que precisa apenas de gerir tráfego e que não precisa de muito processamento.

Assim, poderá escolher um dos guias abaixo e trabalhar para ter o seu servidor de VPN em muito pouco tempo:

Com um simples Raspberry Pi e com algum tempo livre, consegue criar o seu servidor de VPN.

[Respondido por Pedro Simões]

