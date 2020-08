A Microsoft tem procurado melhorar o Windows 10 de várias formas, com várias ferramentas com os PowerToys. Estas querem dar aos utilizadores algumas funcionalidades adicionais e que tornam este sistema ainda mais capaz e com opções adicionais.

Ao recuperar o projeto PowerToys, este foi tornado público e o seu código está disponível para todos melhorarem e criar alternativas. Agora, e na nova versão lançada, surge uma nova ferramenta importante e que muitos vão usar.

Novidades que chegam aos PowerToys

Ao longo dos últimos meses, muitas foram as novidades que os PowerToys receberam. A Microsoft concentra aqui algumas ferramentas que poderá transpor para o Windows 10, mas que por agora estão contidos neste pacote de software.

Com a nova versão dos PowerToys, a Microsoft resolveu adicionar uma nova ferramenta útil para os utilizadores. A somar a toda a oferta que estava já presente, surge agora um Color Picker, que se integra com o Windows 10, para ajudar os utilizadores.

Microsoft trouxe novas ferramentas

Presente e ativo na versão 0.20 dos PowerToys, esta ferramenta só precisa de ser chamada com o atalho Win+Shif+c. De imediato surge uma área para recolha de cor, mostrando o valor da cor em Hexa ou em RGB. Ao clicar este valor é colocado no clipboard para ser usado.

As definições deste novo componente estão presentes, como sempre, na interface dos PowerToys. Aqui, os utilizadores podem redefinir o atalho usado para o chamar e também a representação de cor que vai ser copiada: Hex ou RGB.

Windows 10 fica ainda melhor para utilizadores

Esta nova proposta da Microsoft junta-se a tudo o que a empresa já tinha colocado nos PowerToys. As propostas incluem uma nova pesquisa para o Windows 10, um gestor de janelas e até um novo configurador para o teclado. A cada nova versão as novidades surgem e revelam as melhorias.

Estas são por agora uma das melhores propostas que a Microsoft trouxe para o Windows 10. São apps importantes e que todos devem ter presentes, para melhorar este sistema, graças às muitas funções presentes. Basta testar e rapidamente vão perceber a sua utilidade.