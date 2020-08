Ao longo dos anos, a Google tem tentado criar uma rede social que possa competir com o Facebook e com outras que populam a Internet. Infelizmente nunca foi capaz de a criar e dar aos utilizadores um local onde estes possam mostrar tudo o que querem.

Foram várias as tentativas, muitas vezes adaptando serviços que estavam já a funcionar. Uma nova proposta parece ter chegado, mais uma vez com uma adaptação. O Google Maps está a ser transformado e já permite ser usado como uma normal rede social.

A Google criou uma nova rede social

Ao longo dos anos a Google tem melhorado o seu serviço de mapas, sempre com novidades importantes e úteis. Deixou de ser um simples ponto de consulta para ser principalmente uma ferramenta essencial para quem viaja e precisa de ajuda na estrada.

Claro que parte da sua informação é já fornecida pelos utilizadores, que alimentam com locais, imagens e muito mais. Com os Guias Locais, o Google Maps consegue ficar melhor e mais completo, para que depois todos possam consultar e usar naturalmente.

Guias Locais podem agora se seguidos por todos os utilizadores

É com base nestes perfis que a Google quer agora tornar o seu serviço numa rede social. Estes passam a poder ser seguidos e toda sobretudo a informação que partilharem será difundida pelos utilizadores que os acompanham no Google Maps.

Por outro lado, qualquer utilizador pode agora partilhar também a sua informação no Google Maps, tal como os Guias Locais já faziam. Assim, esta nova rede social pode crescer e tornar-se mais útil e mais abrangente, tal como se esperaria.

Mais uma mudança no Google Maps

Esta novidade está entretanto a ser disponibilizada de forma global a todos os utilizadores do Google Maps. Em breve todos vão poder fazer uso desta rede social e ser acompanhados ou acompanhar os seus Guias Locais favoritos. Claro que quem não quiser pode simplesmente desativar esta funcionalidade.

A Google já tinha no ano passado começado a testar esta novidade, ao abrir aos Guias Locais as partilhas com todos os utilizadores. Agora, e de forma global, alarga esta novidade a todos os utilizadores, tornando este seu serviço como mais uma rede social que pode ser explorada.