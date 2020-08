A Mozilla tem procurado melhorar o seu browser em várias áreas. Para além das melhorias criadas de forma geral, focam-se em versões que precisam de ser atualizadas e renovadas para poderem ser ainda mais usadas e estar ao nível do que os utilizadores querem.

Com o Firefox 79 a Mozilla atingiu finalmente um ponto que era esperado no Android. Esta versão foi a que marcou o fim da renovação e da chegada de uma renovação muito esperada pela Mozilla. Foi estreada uma nova interface e as muito esperadas extensões.

Há um novo Firefox para o Android

Há alguns meses a Mozilla tomou uma decisão que acabaria por mudar o Firefox no Android. Renovou completamente esta proposta e criou o Fenix, com o seu mais recente motor de browser, o GeckoView. Os testes decorreram de forma normal e agora foi finalmente lançado.

Esta novidade foi agora aberta a todos com a nova versão, o Firefox 79. A atualização renova assim este browser no Android e abre a porta a muitas novidades importantes e que eram esperadas. Estas surgem assim para serem usadas de forma global.

Browser da Mozilla foi completamente renovado

A maior mudança é bem visível por todos os que elegeram este browser para usar no Android. Falamos de uma interface completamente renovada e que tem agora a barra de endereço na zona inferior. Desta forma o browser pode ser usado apenas com 1 mão.

Há também a chegada do modo escuro, que é simples de ativar e segue a mesma filosofia que outras apps já tomaram. No campo da privacidade as melhorias são grandes, como na versão desktop. Todas podem ser ativadas no primeiro ecrã, mas estão depois acessíveis nas definições do Firefox.

As extensões também já estão presentes

Por fim, e esta é a mais importante para a maioria dos utilizadores, é a chegada das extensões. Estas ainda estão limitadas, quer em número quem em funcionalidades, mas abrem caminho para o que será o futuro deste browser móvel da Mozilla.

A nova versão do Firefox está já disponível na Play Store para ser atualizada ou instalada. Com as novidades apresentadas, este será um browser ainda mais interessante e que dará mais aos utilizadores.