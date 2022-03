TikTok e American Express também estão a limitar os serviços na Rússia

As empresas do mundo estão solidárias com a Ucrânia e, desde a invasão promovida pela Rússia, têm sido vários os anúncios relativamente à suspensão de plataformas e serviços no país. Agora, o anúncio partiu do TikTok e da American Express.

Da mesma forma, a Visa e a Mastercard já haviam anunciado medidas semelhantes.

Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, esta última tem conhecido sanções por parte de grandes empresas. Já soubemos da Nvidia, Airbnb, PayPal, Microsoft, entre outras, que se posicionaram contra a ação levada a cabo pela Rússia e suspenderam serviços e plataformas no país.

Agora, a decisão partiu da American Express, que diz estar a tomar medidas “à luz do ataque contínuo e injustificado da Rússia contra o povo da Ucrânia”, e do TikTok, que diz estar preocupado com uma nova lei introduzida pelo Kremlin relativamente a notícias falsas.

Não temos outra escolha a não ser suspender a transmissão de notícias e novos conteúdos para o nosso serviço de vídeo na Rússia enquanto revemos as implicações desta lei em termos de segurança.

Disse o TikTok.

A American Express anunciou que está a suspender “todas as operações” na Rússia. Por sua vez, o TikTok está a proibir os utilizadores do país de carregar novos conteúdos para a plataforma, não sendo o serviço de mensagens prejudicado.

Esta lei com a qual o TikTok está preocupado prevê que as pessoas que divulguem informações “falsas” sobre as forças armadas da Rússia sejam presas por um período até 15 anos.

Por sua vez, a American Express explicou que os cartões emitidos no mundo inteiro deixarão de funcionar em lojas ou caixas multibanco na Rússia, e os cartões emitidos na Rússia deixarão de funcionar fora do país. Além disso, a empresa anunciou estar a suspender as operações comerciais na Bielorrússia.

Embora reconheça que esta decisão poderá prejudicar clientes e funcionários nos países, ressalva que:

Este princípio guiou-nos ao longo desta crise difícil e continuará a guiar-nos, uma vez que estamos ao lado dos nossos colegas, clientes, e da comunidade internacional na esperança de uma solução pacífica para esta crise.

Recorde-se que também a Visa e a Mastercard anunciaram medidas semelhantes na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia.

