MEO e GSMA em parceria para acelerar serviços da rede 5G

O MEO e a GSMA anunciaram, em antecipação ao Mobile World Congress 2024, a assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU) para impulsionar os serviços da rede 5G e o seu potencial através da iniciativa – GSMA Open Gateway Services.

Parceria ajudará a desbloquear novos serviços 5G

No âmbito deste MoU, o MEO compromete-se a cooperar e a contribuir para o lançamento de uma estrutura de Interfaces de Programação de Aplicações (APIs) no mercado nacional.

O GSMA Open Gateway é uma iniciativa global concebida para acelerar o crescimento dos serviços e aplicações digitais 5G, assegurando a sua integração com centenas de redes participantes em todo o mundo, através de pontos de acesso únicos e programáveis, comuns a todos os operadores móveis, conhecidos como APIs. Mais de 42 grupos de operadores móveis, representando 237 redes móveis e 65% das ligações globais em todo o mundo, já aderiram à iniciativa.

Este acordo, que junta os maiores operadores e stakeholders do setor das comunicações a nível internacional, visa apoiar a criação de um novo ecossistema para acelerar a inovação através da exposição de APIs standards de rede que podem ser aproveitadas pelos programadores de aplicações e empresas para construir novos serviços, mais seguros, confiáveis e inovadores, tais como qualidade de serviço, proteção de fraude bancária ou autenticação do utilizador.

Para Carlos Bouça, Diretor de Engenharia e Redes da Altice Portugal...

O MEO assume uma vez mais a liderança, desta vez ao fomentar novas tendências tecnológicas, com a exposição das capacidades da sua rede móvel 5G, através de APIs standard, que permitirá a programadores e empresas um acesso mais fácil a recursos essenciais a aplicações mais seguras, robustas e com experiência de utilizador diferenciada.

Já Henry Calvert, Diretor de Redes da GSMA, considera que...

a participação do MEO na iniciativa GSMA Open Gateway, com outros operadores móveis, ajudará a desbloquear novos serviços 5G para empresas e consumidores em Portugal e em todo o mundo. A criação de uma estrutura comum e aberta a todos os operadores móveis, facilita aos programadores e fornecedores de serviços em nuvem a criação de aplicações e serviços móveis, mais seguros e que comunicam entre si de forma transparente. Isto ajudará a acelerar as inovações em áreas como o voo seguro de drones, a robótica, a realidade alargada e os jogos online imersivos em redes 5G.

Beneficiando do novo core móvel 5G standalone, este novo ecossistema de APIs vai permitir ao MEO expor de forma standardizada os seus recursos de rede no âmbito do framework do Open Gateway, permitindo o desenvolvimento de serviços inovadores beneficiando assim a oferta de serviços digitais ao cliente final. Esta possibilidade de consumo de recursos de rede de forma padronizada e simplificada à escala global é uma grande mais-valia para a comunidade de programadores e empresas, permitindo assim desenvolver serviços sem necessidade de desenvolvimentos específicos para cada operador.

Através do desenvolvimento de novos serviços digitais, criados a partir da sua rede 5G por programadores de aplicações e empresas, o MEO irá potenciar todos os recursos da rede 5G, apoiar a aceleração digital das empresas e permitir a monetização dos atuais e futuros ativos de telecomunicações, bem como da próxima geração de serviços digitais.

Numa altura em que o MEO oferece uma cobertura de rede 5G de 95,6% da população, este acordo de cooperação é um novo passo no âmbito do roadmap e da estratégia tecnológica do MEO para a oferta de tecnologia de vanguarda e de recursos que permitam às empresas portuguesas desenvolver novos modelos de negócios e disponibilizar novos serviços.