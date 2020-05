Reino Unido: 77 antenas já foram atacadas devido às teorias sobre a COVID-19 e 5G

Dados mais recentes indicam que até ao momento 77 antenas de telecomunicações já foram danificadas no Reino Unido. Este ato de vandalismo acontece devido às teorias que associam a rede 5G à COVID-19. Muitos acreditam que a exposição ao 5G enfraquece o sistema imunológico das pessoas e, por conseguinte, facilita a contaminação da doença.

Curiosamente, a maioria das antenas de telecomunicações que foi atacada… não fornece sequer serviço 5G.

A pandemia do coronavírus desenvolveu várias teorias envoltas na doença. Se por um lado há quem acredite que o vírus foi criado num laboratório em Wuhan, na China, por outro há também quem culpe a rede 5G de facilitar a contaminação do SARS-CoV-2.

Apesar de algumas destas e de outras teorias da conspiração já terem sido desmentidas pela ciência, muitos preferem continuar a acreditar nestas ideias. E isso tem trazido consequências no mínimo graves.

Já foram atacadas 77 antenas no Reino Unido, devido à COVID-19

Segundo os dados mais recentes da Mobile UK, associação que representa as operadoras do país, os atos de vandalismo já destruíram 77 antenas de telecomunicações no Reino Unido. Deste total, 1/3 dos ataques foi registado a partir do dia 15 de abril.

É um número surpreendente. A ideia de que a rede 5G está diretamente relacionada com a propagação da COVID-19 fez com que muitos crentes atuassem de forma extrema.

Mas há uma curiosidade engraçada… é que a maioria das antenas atacadas nem sequer fornece serviços da rede 5G.

Apesar de cada vez se verificar menos ataques diários, estes continuam a fazer estragos. Segundo um porta-voz da Mobile UK:

Daily attacks are very low now but have not stopped entirely.

Relembramos que, para além do Reino Unido, também na Holanda várias antenas 5G foram destruídas devido às mesmas teorias.

Funcionários das operadoras também estão a ser intimidados

A situação torna-se ainda mais preocupante quando há a informação que também os funcionários das operadoras estão a ser atacados ou intimidados.

Por exemplo, a operadora BT já registou cerca de 40 agressões verbais e físicas aos seus trabalhadores. O caso mais grave foi o esfaqueamento de um engenheiro que teve mesmo que ser internado.

A destruição ou danificação destas antenas provoca obviamente consequências a nível das telecomunicações. Ou seja, poderão congestionar o tráfego de dados ou deixar determinados locais sem cobertura de rede. Todas estas situações podem condicionar a vida das pessoas, nomeadamente no contacto e acesso à informação.

Uma vez que a maior parte destas teorias se tem massivamente propagado através das redes sociais, muitas plataformas como o YouTube, Facebook e Twitter já adotaram medidas contra a sua disseminação.