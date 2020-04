YouTube põe um travão aos vídeos que relacionam a COVID-19 à rede 5G

Uma das várias especulações em redor da COVID-19, atribui a culpa da doença à existência da 5G. O YouTube, na tentativa de combater e erradicar conteúdos falsos e desinformação, vai agora limitar os vídeos que associem as duas situações.

O aparecimento deste novo coronavírus veio promover várias teorias da conspiração, mas muitas começam a cair por terra.

Uma das mais populares teorias da conspiração relacionadas com o novo coronavírus, é a convicção de que este é uma criação humana.

Esta teoria defende que o vírus foi criado pela China, num laboratório, como forma de atacar o resto do Mundo e, assim, tornar o país asiático na maior potência mundial. No entanto, uma recente pesquisa nega esta especulação, ao constatar que a mutação do vírus tem origem natural.

Mas muitos são aqueles que tentam combater toda esta desinformação, como a Amazon, Facebook e também o YouTube.

YouTube limita o alcance dos vídeos que liguem a rede 5G à COVID-19

A plataforma de vídeos anunciou neste domingo, dia 5 de abril, que vai começar a pôr travão nos vídeos que promovam teorias da conspiração relacionadas com o coronavírus. A decisão surge depois da terem sido incendiadas antenas 5G no Reino Unido, por apoiantes desta teoria.

Para isso, o YouTube vai limitar o alcance dos vídeos que relacionam a doença COVID-19 com a rede 5G. Em termos práticos, os vídeos deixarão de ser mostrados nas pesquisas e perdem ainda direito a ter publicidade, como forma de desincentivar os utilizadores a publicar este género de conteúdos.

Os vídeos relacionados com conspiração que sejam denunciados, vão ser multados rapidamente e ainda serão rotulados como “conteúdo de limite”.

No entanto, os vídeos que violem as políticas do YouTube e que façam uma associação direta entre a COVID-19, serão eliminados da plataforma.

O YouTube afirma que, desde fevereiro já foram removidos milhares de vídeos com desinformação acerca do coronavírus.

