Closed Beta final de Shadow Arena a chegar

Shadow Arena encontra-se nos últimos preparativos e aproxima-se a última Closed Beta antes do lançamento do jogo.

Preparados??

A Pearl Abyss confirmou recentemente o intervalo de datas em que será lançada a derradeira Closed Beta para o seu Battle Royale de Fantasia denominado de Shadow Arena.

Dessa feita, esta última fase de experimentação e testes decorre entre os próximos dias 17 e 19 de abril, estando o lançamento do jogo previsto para o final deste ano.

Os novos recursos para esta fase dos testes da beta incluem um sistema de matchmaking melhorado e um equilíbrio de personagens aprimorado, para além de match modes normal e AI.

Match mode normal não é contabilizado no ranking de um jogador. Este modo é para jogadores que desejam jogar calmamente o jogo sem a pressão da competição.

O modo AI é para os jogadores mais novos aprenderem e praticarem enquanto lutam contra inimigos com AI. Jogadores experientes também podem usar o modo AI para praticar e aquecer.

O pacote especial de itens in-game será oferecido às pessoas que se inscreverem com a chave premium da beta. O pacote inclui itens da mais alta qualidade, um matchlock e Red Dragon Offering. Os jogadores que se inscreveram nas fases beta anteriores receberão uma chave beta premium e as recompensas exclusivas no jogo.

Podem inscrever-se na Beta aqui.