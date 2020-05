COVID-19: Vai receber uma encomenda? Saiba o que fazer…

Já se passaram alguns meses após o aparecimento do novo coronavírus na cidade Chinesa Wuhan. No entanto, ainda pouco se sabe sobre esta ameaça ao ser humano. Uma vez que ainda não existe nenhuma vacina ou tratamento da COVID-19, a solução continua a ser na prevenção.

Relativamente às encomendas, a direção-geral da Saúde (DGS) emitiu algumas recomendações do que devemos fazer.

Quantas horas permanece o vírus em superfícies? Além do ser humana, como pode ser feita a transmissão do vírus? Estas e outras questões ainda não têm uma resposta científica final e nesse sentido a nossa principal “arma” contra o inimigo invisível é a prevenção.

Recebeu uma encomenda? O que fazer por causa da COVID-19

Quem recebe uma encomenda no domicílio deve evitar pagar com moedas ou notas, dando preferência ao pagamento eletrónico e sem contacto direto. Se tiver mesmo que pagar com dinheiro, deve tentar ter a quantia certa e desinfetar as mãos antes e depois de tocar no mesmo.

Depois de receber uma encomenda, o cliente deve:

Retirar de imediato a embalagem exterior (saco ou caixa, por exemplo), evitando que contacte com outras superfícies da casa, e colocá-la no lixo

Deve higienizar as mãos com água e sabão ou com uma solução à base de álcool

Entregas por parte do estafeta…

Para prevenir a transmissão do novo coronavírus, o estafeta também tem de ter alguns cuidados, nomeadamente cumprir as medidas de distanciamento, higiene pessoal e ambiental e assegurar a limpeza e descontaminação dos equipamentos usados no transporte (como mochilas térmicas) e das superfícies de contacto frequente (volante e chaves, por exemplo), pelo menos entre encomendas. Além disso, deve utilizar máscara e não deve apresentar-se ao serviço se apresentar sintomas sugestivos de COVID-19.

Na entrega, o estafeta tem que lavar ou desinfetar as mãos após o pagamento, descontaminar o terminal de pagamento automático sempre que for utilizado (com toalhitas desinfetantes) e manter a distância recomendada de dois metros entre si e o cliente.

Quando recolhe o produto no posto, o profissional deve ter os mesmo cuidados, nomeadamente garantir o distanciamento das outras pessoas e lavar as mãos antes de tocar na encomenda.

