Amazon: Saiba como abrir as suas encomendas em segurança nesta fase

Tendo em consideração que a COVID-19 é altamente contagiosa, desde cedo as pessoas se preocuparam com a segurança relativamente às encomendas, uma vez que a grande parte vem da China. Assim, de modo a ajudar na prevenção, a Amazon ensina como devemos abrir as nossas encomendas em segurança.

Apesar de não haver, até ao momento, nenhum caso confirmado de infeção originada através de encomendas, a regra é a da prevenção.

Todo o cuidado é pouco e os número mostram que estamos perante uma pandemia perante a qual não podemos, de maneira nenhuma, facilitar.

Quando o surto ainda era visto de longe em Portugal, já aqui tínhamos analisado a questão da segurança de encomendar produtos da China. Nesse sentido, ao questionarmos os leitores, 38% respondeu que, devido ao novo Coronavírus, deixou se encomendar produtos do país asiático.

Encomendas online: Haverá perigo?

Se costuma fazer encomendas online, certamente que nesta crise já se questionou da possibilidade de existência do vírus nas caixas e/ou nos produtos. Sobretudo daqueles que vêm das zonas mais afetadas, como por exemplo a China.

Sabe-se, no entanto, que o vírus não vive durante muito tempo fora do organismo, mas em materiais como o plástico pode sobreviver até 5 dias e 24h em papelão. Como muitas vezes as encomendas demoram semanas até chegar ao cliente, à partida não haverá problema.

Na verdade ainda não foi confirmado nenhum caso em que a transmissão do vírus tenha sido feita através das encomendas, mas mais vale prevenir do que remedir, ditado que tanto sentido faz nesta altura.

Amazon ensina a abrir as encomendas com segurança

Para que saiba como receber e abrir as suas encomendas com a máxima segurança, um executivo da Amazon ensina-lhe como fazer.

Segundo Jay Carney, vice-presidente executivo dos assuntos corporativos globais da Amazon, as compras enviadas pela empresa normalmente vêm em duas caixas: uma externa para transporte e outra interna com o produto.

Então, ao receber a sua encomenda, deve abrir e descartar imediatamente a caixa externa. Depois deve limpar a caixa interna com um lenço e desinfetante, lavando as mãos de seguida. Assim, a sua caixa estará limpa e poderá abri-la sem preocupações.

Mas caso queira ter um cuidado extra, desinfete também o produto, embora o tempo que são colocados na caixa é superior ao envio, sendo quase certo que o vírus não sobrevive. Lave as mãos de seguida e usufrua da sua compra.

Outra dica é deixar a encomenda num local isolado, como por exemplo uma garagem, o tempo máximo de sobrevivência do vírus, como um ou dois dias. Depois disso, poderá abrir a sua encomenda em segurança

Costuma ter cuidados quando recebe as suas encomendas?