Facebook elimina a categoria “pseudociência” dos anúncios

O Facebook acaba de dar mais um importante passo no combate à desinformação. A empresa de Mark Zuckerberg decidiu retirar a categoria “pseudociência” das diversas opções disponíveis para definir os anúncios publicados pelos utilizadores.

A empresa já se tinha posicionado contra as notícias falsas e propagação de informação errada, nomeadamente de publicidades que prometiam falsas curas do coronavírus.

Categoria “pseudociência” foi apagada dos anúncios do Facebook

O Facebook decidiu eliminar categoria “pseudociência” para caracterizar os seus anúncios. A partir de agora, já não será possível fazer nenhuma publicação publicitária na rede social, inserida nesta categoria de interesse.

Nos anúncios partilhados na plataforma, os utilizadores podem definir uma categoria específica como forma de alcançar um público-alvo que mostre interesse nessa mesma categoria. Assim, a publicação irá atingir mais facilmente essa população específica.

Mesmo a lutar contra a desinformação, ao proibir anúncios de falsas curas à COVID-19, a maior rede social do mundo continuava a permitir que a categoria “pseudociência” estivesse disponível para a classificação dos anúncios. Mas a partir desta quarta-feira, isso deixou de ser possível.

A categoria estava ativa no Facebook desde 2016 e, de acordo com o jornal The Markup, havia mais de 78 milhões de utilizadores do Facebook interessados na área “pseudociência”.

Mais categorias foram eliminadas da rede social

Não foi apenas a categoria “pseudociência” a ser removida do Facebook, outras do género seguiram o mesmo caminho. De acordo com um email enviado à Reuters, a empresa também eliminou outras, como por exemplo a “teoria da conspiração”. Assim, esta categoria deixa igualmente de ser opção de segmentação de anúncios.

No email, o porta-voz do Facebook referiu ainda que a categoria “pseudociência” já deveria ter sido removida anteriormente e adiantou que:

Continuamos a analisar as nossas categorias de interesse.

Esta é, assim, mais uma medida que se junta às já existentes, avançadas por outras plataformas como o Youtube, cujo objetivo é combater a desinformação e as notícia falsas que, como sabemos, se propagam a grande velocidade nas redes sociais.

