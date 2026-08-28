Regresso às aulas: 12 ferramentas com IA que os estudantes deviam conhecer

A Inteligência Artificial (IA) já pode ser muito mais do que um simples chatbot. Existem ferramentas com IA capazes de ajudar a pesquisar, compreender matéria, preparar exames, melhorar textos ou transformar apontamentos em materiais de estudo.

Com o novo ano letivo a aproximar-se, há ferramentas com IA que vale a pena anotar para integrar, caso seja necessário, na rotina dos estudantes.

Não se trata de deixar a tecnologia fazer os trabalhos, mas de encontrar formas de a utilizar como apoio, poupando tempo em algumas tarefas e tornando o estudo mais interativo.

Pesquisa e trabalhos académicos

A Perplexity é uma alternativa interessante aos motores de pesquisa tradicionais. Permite colocar uma questão em linguagem natural e obter uma resposta acompanhada pelas fontes consultadas.

O modo Research consegue fazer várias pesquisas, analisar fontes e produzir um relatório mais completo, o que pode ser útil numa primeira fase de investigação.

Para um estudante, a grande vantagem está na possibilidade de passar rapidamente de uma pergunta para um conjunto de fontes que podem depois ser verificadas. Continua a ser importante consultar as fontes originais antes de utilizar qualquer informação num trabalho.

A Consensus é especialmente interessante para estudantes universitários. A ferramenta está orientada para a pesquisa de literatura científica, permitindo procurar respostas com base em estudos publicados, em vez de depender apenas de resultados gerais da Internet.

Pode ser útil quando é necessário perceber rapidamente o que a investigação diz sobre determinado tema, encontrar estudos relevantes ou começar a estruturar uma pesquisa académica.

A Elicit segue uma abordagem semelhante, mas procura funcionar como um assistente de investigação. Pode ajudar a encontrar artigos relevantes, organizar informação e analisar literatura científica, sendo mais interessante à medida que os trabalhos escolares dão lugar a trabalhos académicos mais aprofundados.

A plataforma apresenta-se como uma ferramenta de investigação científica utilizada por centenas de milhares de investigadores, sendo útil quando o problema já não é simplesmente encontrar informação, mas perceber quais são os estudos mais relevantes e como se relacionam entre si.

A SciSpace é outra ferramenta pensada para investigação académica e permite pesquisar artigos, fazer revisões de literatura e conversar com documentos PDF. Também disponibiliza ferramentas para extrair informação, gerar citações e trabalhar sobre artigos científicos.

Pode ser uma boa ajuda quando um artigo científico parece demasiado complexo à primeira leitura. Em vez de substituir a leitura, permite explorar o documento, esclarecer conceitos e localizar mais rapidamente a informação relevante.

Estudar a partir dos próprios materiais

A StudyFetch é uma das ferramentas mais interessantes para transformar materiais de estudo em conteúdos de revisão. O estudante pode carregar PDF, apresentações, notas ou até um link para uma aula no YouTube e gerar notas, flashcards, questionários ou um plano de estudo a partir desse material.

A vantagem está em trabalhar sobre aquilo que o estudante já tem. Em vez de começar com uma página em branco, é possível pegar nos materiais de uma disciplina e transformá-los em diferentes formas de estudo.

A Gizmo aposta especialmente nos flashcards e nos questionários. Pode importar PDF, notas, vídeos do YouTube ou até gravações de aulas e transformá-los automaticamente em cartões de estudo. Depois, utiliza repetição espaçada para ajudar a rever a matéria ao longo do tempo.

Também inclui um tutor de IA que pode explicar os conteúdos passo a passo e gerar perguntas com base no material importado. Para quem tem de memorizar muita informação, pode ser uma alternativa interessante aos tradicionais apontamentos.

A Khanmigo é a proposta da Khan Academy para utilizar IA como tutor. Em vez de se limitar a apresentar uma resposta, a ferramenta procura orientar o estudante durante o processo de aprendizagem, ajudando-o a chegar à solução.

Esta abordagem é particularmente interessante para matemática, ciências e outras disciplinas em que perceber o raciocínio é tão importante como chegar ao resultado final.

Escrita e apresentações

A DeepL Write funciona como um assistente de escrita baseado em IA. Permite colar um texto e receber sugestões para melhorar gramática, ortografia e pontuação, além de alternativas para palavras e frases e diferentes níveis de formalidade. Também suporta português.

Para estudantes, pode ser útil na revisão final de trabalhos, especialmente quando já existe um texto escrito e o objetivo é torná-lo mais claro e correto sem alterar completamente a sua estrutura.

A Grammarly é outra ferramenta de apoio à escrita, particularmente interessante para quem produz trabalhos em inglês. Além da correção, oferece sugestões relacionadas com clareza, tom e reformulação de frases.

Pode ser útil para estudantes universitários que precisam de escrever regularmente em inglês, seja para trabalhos, relatórios, apresentações ou candidaturas.

A Gamma permite transformar uma ideia ou conjunto de conteúdos numa apresentação. A IA pode gerar slides e organizar texto, imagens e outros elementos, que depois podem ser editados pelo utilizador.

É uma forma rápida de criar uma primeira estrutura para uma apresentação. Ainda assim, convém tratar o resultado como um ponto de partida e adaptar o conteúdo ao trabalho, em vez de apresentar diretamente aquilo que a ferramenta gerar.

A Napkin AI segue uma abordagem diferente e pode ser interessante para apresentações. A partir de texto, consegue criar diagramas, fluxogramas, mapas mentais, infografias e outros elementos visuais.

Isto pode ser útil quando um trabalho tem muita informação que precisa de ser explicada visualmente. Os elementos gerados podem depois ser personalizados e exportados para formatos como PowerPoint, PDF, PNG ou SVG.

Aulas e gravações

A Otter.ai é uma ferramenta de transcrição que pode transformar gravações de voz em texto pesquisável. Para um estudante universitário, pode ser interessante em entrevistas, reuniões de grupo ou outros contextos em que seja necessário consultar posteriormente aquilo que foi dito.

Pode também ajudar a transformar uma gravação numa base de apontamentos. Importa lembrar que gravar aulas ou outras pessoas exige atenção às regras da instituição e ao consentimento dos envolvidos. A tecnologia pode facilitar o processo, mas não elimina essas responsabilidades.

Ferramentas com IA não são um substituto, são um auxiliar

Estas ferramentas com IA mostram como a tecnologia pode entrar em diferentes momentos da vida académica, desde a pesquisa inicial até à preparação para um exame ou à criação de uma apresentação.

O mais importante continua a ser saber utilizá-las com espírito crítico. Uma resposta gerada por IA pode conter erros, uma síntese pode omitir informação importante e uma apresentação automática pode não refletir aquilo que o estudante realmente aprendeu.

Usada como apoio, e não como substituto do trabalho, a tecnologia pode tornar o estudo mais organizado, interativo e eficiente. Neste regresso às aulas, conhecer estas ferramentas com IA pode ser quase tão importante como escolher o portátil, o tablet ou o monitor certos.

Outras apps para o regresso às aulas: