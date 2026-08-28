Os cinemas acabaram com os intervalos, mas há uma app que resolve o problema

Sair da sala a meio do filme é sempre um risco, pois pode significar perder a cena mais importante. Com os cinemas a dispensarem intervalos, mesmo em filmes de quase três horas, esta é uma decisão cada vez mais comum. Claro que já existe uma app para resolver este problema.

Chama-se RunPee e é uma aplicação gratuita, disponível para iOS e Android, criada por Dan Gardner, conhecido por polyGeek.

Para cada filme em exibição, a app assinala os melhores momentos para o utilizador se ausentar da sala, os chamados PeeTimes, ou seja, cenas de transição, menos relevantes para a história, onde uma pausa não compromete a experiência.

A base de dados da aplicação inclui milhares de filmes, entre estreias recentes e clássicos, tornando-a útil não só no cinema mas também em noites de filme em casa.

Como funciona esta app para os fãs de cinema

Antes de o filme começar, basta abrir a app, escolher o título correspondente e iniciar o temporizador. A partir daí, a RunPee acompanha o desenrolar da história e, cerca de 30 segundos antes de cada PeeTime, o telemóvel vibra discretamente, sem sons nem ecrã aceso, para não incomodar quem está por perto.

Existe inclusivamente um modo escuro, pensado para não perturbar a sala.

Cada PeeTime inclui ainda informação sobre a duração aproximada da pausa e um pequeno resumo (que fica oculto até o utilizador optar por consultá-lo) do que se passou durante a sua ausência.

Outra funcionalidade apreciada é a informação sobre cenas extra durante ou após os créditos finais. A app não se limita a dizer se existem ou não. Mais do que isso, indica em que momento essas cenas acontecem, sem revelar o seu conteúdo.

Vale a pena conhecer?

A RunPee é totalmente gratuita, sem anúncios nem funcionalidades bloqueadas por subscrições. O programador limita-se a aceitar donativos voluntários de quem considera a app útil.

Este modelo, associado a atualizações frequentes da base de dados de filmes, tem valido à aplicação uma base de utilizadores fiel ao longo dos anos, especialmente entre quem vai ao cinema com crianças pequenas ou tem uma bexiga menos paciente.