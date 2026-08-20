Regresso às aulas: 5 tablets que valem realmente a pena em 2026

Entre apontamentos, PDF, trabalhos e aulas online, um tablet pode ser um excelente companheiro para a escola ou universidade. Contudo, nem todos oferecem a mesma experiência, e há alguns detalhes que podem fazer toda a diferença. Eis cinco tablets que valem realmente a pena em 2026.

O tablet já deixou de ser apenas um equipamento para consumir conteúdos. Com uma boa caneta e as aplicações certas, pode transformar-se numa ferramenta de estudo bastante versátil, permitindo tirar apontamentos, escrever diretamente sobre documentos, consultar manuais e transportar toda a informação numa mochila sem grande peso.

Ainda assim, escolher um tablet para estudar não deve ser apenas uma questão de procurar o modelo com o processador mais rápido.

A experiência de escrita, o ecrã, a autonomia, o peso e a longevidade do equipamento são fatores especialmente importantes para quem o vai utilizar diariamente, e, à partida, durante vários anos.

O que considerar num tablet para estudar?

Antes de escolher, há algumas características que merecem especial atenção. Para 2026, 8 GB de RAM é uma boa referência, especialmente para quem pretende manter o tablet durante vários anos e utilizar várias aplicações em simultâneo. Para uma utilização mais simples, 6 GB podem ser suficientes, mas é preferível evitar modelos novos com apenas 4 GB.

No armazenamento, 128 GB deve ser encarado como o ponto de partida, sendo suficiente para aplicações, documentos, livros e apontamentos. Contudo, quem guardar muitos ficheiros, fotografias ou vídeos deverá considerar 256 GB.

Nos modelos Android, a possibilidade de expansão através de microSD pode ser uma vantagem importante.

O ecrã também faz diferença. Para estudar diariamente, 11 polegadas é uma dimensão muito equilibrada, oferecendo uma boa área de trabalho sem tornar o equipamento demasiado pesado.

Quem trabalha frequentemente com documentos, apresentações ou várias aplicações lado a lado pode beneficiar de 12 ou 13 polegadas. Uma boa resolução garante texto mais nítido, enquanto um nível de brilho adequado ajuda em diferentes ambientes.

Depois, a caneta, que é provavelmente um dos elementos que mais valor acrescenta. Para estudantes, poder escrever diretamente no ecrã, sublinhar documentos, fazer esquemas ou resolver exercícios pode justificar a escolha de um tablet em vez de outro. Por isso, importa verificar não apenas se existe suporte para caneta, mas também se esta está incluída no preço.

A autonomia e o peso são igualmente importantes. O ideal é escolher um modelo capaz de acompanhar várias horas de aulas e estudo sem depender constantemente do carregador. Para quem transporta o tablet diariamente, alguns gramas a menos também podem fazer diferença.

Por fim, há a longevidade. Um tablet para a escola ou universidade deve ser pensado para vários anos, pelo que importa verificar a política de atualizações da fabricante. Um modelo ligeiramente mais caro, mas que continuará a receber atualizações durante mais tempo, pode acabar por ser uma compra mais inteligente.

5 tablets que merecem atenção em 2026

Samsung Galaxy Tab S10 FE, o equilíbrio certo

O Galaxy Tab S10 FE é uma das propostas mais interessantes para estudantes que procuram um tablet Android equilibrado.

Tem um formato adequado para transportar diariamente, bom desempenho para produtividade e, além disso, a S Pen incluída, o que representa uma vantagem importante para quem pretende tirar apontamentos ou trabalhar sobre documentos.

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Lenovo Idea Tab Pro, para quem precisa de espaço

Com um ecrã de maiores dimensões, o Lenovo Idea Tab Pro é particularmente interessante para quem passa bastante tempo a ler ou trabalhar com documentos.

O formato proporciona mais espaço para multitarefa e a compatibilidade com caneta torna-o uma solução versátil para estudo e produtividade.

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iPad Air, a escolha Apple

Para quem já utiliza outros equipamentos Apple, o iPad Air continua a ser uma das opções mais completas. O desempenho permite acompanhar facilmente aplicações académicas, produtividade e tarefas mais exigentes.

A experiência com o Apple Pencil é outro dos seus pontos fortes, embora seja necessário ter em conta que a caneta é um acessório vendido separadamente.

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iPad, a opção mais acessível da Apple

Nem todos precisam do desempenho de um iPad Air. O iPad de entrada continua a ser uma escolha interessante para quem procura um equipamento para apontamentos, navegação, aulas online, leitura e aplicações educativas.

É uma forma relativamente acessível de entrar no ecossistema Apple, embora seja necessário acrescentar o custo da caneta caso esta seja importante para a utilização.

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Samsung Galaxy Tab S11, para quem quer mais

Por fim, o Galaxy Tab S11, destinado a quem procura uma experiência Android mais premium.

O ecrã AMOLED, o desempenho e a S Pen incluída fazem dele uma solução muito completa para quem pretende utilizar o tablet intensivamente, tanto para estudar como para outras tarefas.

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Um tablet pode substituir o portátil?

Pode, mas não para todos os estudantes. Para tirar apontamentos, estudar, ler documentos, consultar conteúdos e realizar tarefas mais simples, um bom tablet pode ser suficiente e até mais conveniente do que um portátil. Já para trabalhos longos, programação, aplicações específicas ou software profissional, o computador continua a oferecer maior versatilidade.

O importante, conforme temos visto, é perceber como o equipamento vai ser utilizado antes de escolher.

Para quem procura mobilidade e uma ferramenta para acompanhar o estudo, estes cinco modelos mostram que há boas opções em diferentes gamas.

Em muitos casos, a combinação de um bom ecrã, uma caneta e autonomia pode ser exatamente aquilo que falta para começar o novo ano letivo com tudo a postos.

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