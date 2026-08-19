Regresso às aulas: os melhores portáteis para estudantes em 2026

O portátil tornou-se uma ferramenta essencial para muitos alunos. Seja para fazer trabalhos, pesquisar, assistir a aulas, programar ou simplesmente organizar o estudo, ter um equipamento adequado pode fazer toda a diferença ao longo do ano letivo. Eis os melhores equipamentos para estudantes em 2026.

Com o regresso às aulas cada vez mais próximo, esta é uma boa altura para renovar o computador. Neste sentido, importa reter que escolher um portátil para um estudante não significa necessariamente procurar o modelo mais potente ou mais caro.

O importante é encontrar um equipamento equilibrado, capaz de responder às necessidades do dia a dia sem obrigar a gastar mais do que o necessário.

O que deve ter um portátil para um estudantes?

Em 2026, 16 GB de RAM e um SSD de 512 GB são uma boa referência para quem procura um computador para vários anos.

Não obstante, as necessidades variam de aluno para aluno: um estudante do ensino básico ou secundário terá exigências diferentes de um de Engenharia, Arquitetura ou de uma área ligada à criação de conteúdos.

Importa, também, olhar para características como autonomia, peso, qualidade do ecrã, teclado e conectividade. Para quem transporta diariamente o portátil para a escola ou universidade, alguns gramas a menos podem ser mais importantes do que alguns pontos adicionais no desempenho.

Os melhores portáteis para estudantes em 2026

Para uma escolha equilibrada, o ASUS Vivobook 15

Para quem procura um portátil para estudar sem gastar demasiado, o ASUS Vivobook 15 é uma das opções mais interessantes.

A configuração com Intel Core 5, 16 GB de RAM e SSD de 512 GB oferece uma combinação equilibrada para trabalhos escolares, navegação, aplicações de produtividade e aulas online.

ASUS Vivobook 15 ASUS Vivobook 15 M1502NAQ-BQ045W Computador portátil Full HD de 15,6" (AMD Ryzen 5 150, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Radeon 660M, Windows 11 Home) prata fria. Ver na Amazon

Para quem quer mais margem, o Lenovo IdeaPad Slim 5

Subindo um pouco o nível, o Lenovo IdeaPad Slim 5 apresenta uma configuração bastante mais generosa, com 32 GB de RAM e 1 TB de armazenamento.

Este portátil pode ser uma escolha interessante para quem pretende manter o computador durante vários anos e ter margem para tarefas mais exigentes.

Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 10 Computador portátil WUXGA de 16" (Intel Core Ultra 9 185H, 32 GB RAM, 1 TB SSD, Wi-Fi 6, USB-C, Windows 11 Home). Ver na Amazon

Para quem prefere macOS, o MacBook Air M5

O MacBook Air continua a ser uma opção muito interessante para estudantes que valorizam autonomia, mobilidade e qualidade de construção.

O modelo com chip M5, 16 GB de memória e 1 TB de armazenamento oferece desempenho suficiente para uma utilização académica exigente e é especialmente interessante para quem já está integrado no ecossistema Apple.

A escolha do tamanho, entre 13,6 e 15,3 polegadas, dependerá largamente da preferência de cada estudante, bem como da quantidade de espaço útil que cada aluno pretende num portátil.

Apple MacBook Air de 13,6 polegadas com chip M5 Ecrã líquido com ecrã Retina, CPU de 10 núcleos, GPU de 8 núcleos, 16 GB de memória unificada, 512 GB de SSD, Wi-Fi 7, meia-noite. Ver na Amazon

Para cursos mais exigentes, o Lenovo LOQ

Nem todos os estudantes procuram apenas um computador para documentos e navegação. Em áreas como Engenharia, Arquitetura, edição de vídeo ou modelação 3D, uma placa gráfica dedicada pode ser importante.

O Lenovo LOQ com Ryzen 7, RTX 4060, 32 GB de RAM e SSD de 1 TB é uma opção bastante mais potente, capaz de lidar com tarefas exigentes e também com jogos.

Lenovo LOQ 15 15ARP9 RTX 4060 Laptop para jogos, 15,6 polegadas FHD 144Hz, AMD Ryzen 7 7435HS, NVIDIA RTX 4060, 32 GB DDR5 RAM, 1TB SSD, retroiluminado KB, RJ-45, pacote com refrigerador PCO para computador portátil. Ver na Amazon

Para estudar e jogar, o ASUS TUF Gaming A15

Para quem procura um computador capaz de conciliar estudos e gaming, o ASUS TUF Gaming A15 é uma alternativa interessante.

Com Ryzen 7, 16 GB de RAM, SSD de 512 GB e RTX 4050, oferece desempenho suficiente para aplicações exigentes e jogos em Full HD, sem deixar de funcionar como máquina de estudo no dia a dia.

Para estudar em casa, o ASUS Vivobook 17

Quem não precisa de transportar o computador diariamente pode valorizar mais o tamanho do ecrã.

Assim sendo, o ASUS Vivobook 17, com ecrã de 17,3 polegadas, 16 GB de RAM e SSD de 512 GB, é uma opção interessante para quem faz grande parte do trabalho em casa.

ASUS Vivobook 17 Ecrã FHD 16:9 IPS de 17,3" | Intel Core 7 150U, 16 GB RAM, SSD de 512 GB, Intel Iris Xe, Win11 Home, QWERTZ | Prata fresco. Ver na Amazon

O portátil certo depende de cada estudante

Não existe um portátil ideal para todos os estudantes. Para tarefas escolares e universitárias comuns, não é necessário investir numa máquina de gaming. Por outro lado, quem frequenta um curso com software mais exigente pode precisar de desempenho e gráfica dedicada.

O mais importante é estudar as opções, tendo em conta os próximos anos e não apenas as necessidades do primeiro semestre. Um portátil equilibrado, com boa autonomia, 16 GB de RAM e armazenamento SSD suficiente, pode ser uma das melhores compras para começar o novo ano letivo com o pé direito.

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