Jovem apanhado a circular em trotinete na Ponte 25 de Abril (em contramão)

Circular de trotinete elétrica em autoestradas e vias equiparadas é proibido, mas há quem arrisque. Foi precisamente o que aconteceu na Ponte 25 de Abril, onde um homem foi intercetado pela Polícia de Segurança Pública (PSP) depois de circular de trotinete em contramão.

O caso ocorreu na Ponte 25 de Abril, por volta das 3.40 horas da madrugada, e obrigou à intervenção das autoridades, que detetaram o homem a deslocar-se de trotinete numa zona onde este tipo de circulação representa um elevado risco para a segurança rodoviária.

Circulava em contramão na Ponte 25 de Abril e com taxa de alcool de 2,25 g/l.

A circulação de trotinetes na Ponte 25 de Abril não é permitida, sendo particularmente perigosa devido às características da infraestrutura e ao elevado volume de tráfego automóvel.

Segundo a informação divulgada pela PSP, o homem foi intercetado depois de ser detetado a circular em sentido contrário ao trânsito, colocando em risco a sua própria segurança e a dos restantes utilizadores da via.

A ocorrência demonstra também os riscos associados à utilização de trotinetes elétricas fora dos locais onde a sua circulação é autorizada. Apesar de serem cada vez mais utilizadas como meio de transporte urbano, existem regras específicas que os utilizadores devem respeitar.

Trotinetes não podem circular em qualquer estrada

As trotinetes elétricas estão sujeitas às regras do Código da Estrada. A sua utilização deve respeitar as vias autorizadas e as restantes normas de circulação, tal como acontece com outros veículos.

A situação na Ponte 25 de Abril é particularmente grave devido à velocidade e intensidade do tráfego naquela infraestrutura. Uma trotinete a circular em sentido contrário pode surpreender os condutores e originar uma situação de perigo elevado.

O caso serve, assim, de alerta para os utilizadores destes veículos: uma trotinete elétrica não pode circular livremente em qualquer estrada, muito menos numa via de grande circulação e em contramão.

A intervenção da PSP permitiu retirar o utilizador da situação de perigo e evitar consequências potencialmente graves.

Segundo as informações mais recentes, o jovem, de 24 anos, foi submetido a um teste de alcoolemia, apresentou uma taxa de 2,25 g/l de álcool no sangue.