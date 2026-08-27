Regresso às aulas: 12 apps essenciais para todos os estudantes

Organizar horários, gerir trabalhos, tirar apontamentos, estudar para os testes ou conseguir manter a concentração. Há apps para praticamente todas as necessidades de um estudante e algumas podem tornar o dia a dia muito mais simples.

Com o novo ano letivo a aproximar-se, preparar os equipamentos é apenas uma parte da tarefa. Conforme já vimos, o tablet, computador ou até o smartphone pode também transformar-se numa verdadeira ferramenta de estudo, ainda mais se tiver as aplicações certas.

Não é preciso instalar dezenas de apps, mas há algumas que vale a pena ter à mão e utilizar no dia a dia.

Aliás, estando disponíveis para mobile e desktop, permitem acompanhar a agenda e o trabalho a partir de qualquer dispositivo.

📅 Organização e produtividade

O Google Calendar é uma opção simples para organizar horários, aulas, testes, trabalhos e outros compromissos.

Para quem prefere trabalhar com listas, o Microsoft To Do ajuda a acompanhar tarefas, prazos e lembretes.

Já o Notion permite juntar notas, calendários, projetos e tarefas num único espaço.

📝 Apontamentos e documentos

O OneNote continua a ser uma solução muito completa para tirar e organizar apontamentos, permitindo separar conteúdos por disciplinas.

Enquanto o Google Drive facilita o armazenamento de trabalhos e documentos na cloud, o Adobe Acrobat é útil para ler, sublinhar e fazer anotações em PDF.

📚 Estudo e Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial pode assumir um papel interessante como complemento ao estudo.

Indo além dos chatbots mais conhecidos, úteis para esclarecer conceitos, explicar matérias de diferentes formas, criar exercícios ou preparar perguntas para revisão, o NotebookLM permite trabalhar diretamente a partir dos documentos e materiais fornecidos pelo estudante, combinando várias fontes de informação.

Para quem precisa de memorizar muita informação, o Anki recorre a flashcards e repetição para ajudar a consolidar conhecimentos.

O RemNote segue uma abordagem semelhante, mas combina apontamentos e flashcards, permitindo transformar as próprias notas em material de revisão.

🎯 Ferramentas para necessidades mais específicas

Uma vez que nem todos os estudantes têm as mesmas necessidades, o Zotero é interessante no ensino superior, permitindo organizar referências bibliográficas, artigos e fontes utilizadas em trabalhos académicos.

Para quem estuda matemática, física, estatística ou outras áreas científicas, o Wolfram Alpha pode ser uma ferramenta bastante útil para cálculos, problemas e exploração de conceitos.

Por último, o Forest, que aposta numa necessidade cada vez mais importante, a concentração. A aplicação cria sessões de estudo durante as quais o objetivo é evitar distrações e deixar o smartphone de lado.

Uma app para cada necessidade

Não é necessário instalar todas estas aplicações. A melhor combinação dependerá da idade, curso e método de estudo de cada estudante.

Algumas ajudam a organizar o tempo, outras a estudar, memorizar ou trabalhar documentos, enquanto outras podem funcionar como apoio adicional.

O importante é escolher as ferramentas que realmente fazem sentido e integrá-las na rotina. Bem utilizadas, estas aplicações podem ajudar não apenas a começar o novo ano letivo, mas a vivê-lo, de forma mais organizada, produtiva e preparada.