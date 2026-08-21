Regresso às aulas: 5 monitores para estudar em casa

Estudar num portátil é prático, mas nem sempre é a experiência mais confortável. Um monitor externo pode dar mais espaço para trabalhar, facilitar a leitura e tornar mais simples acompanhar aulas, consultar documentos e tirar apontamentos. De facto, assim, o chamado multitasking, em que os alunos são cada vez mais peritos, fica mais fácil.

Com o regresso às aulas a aproximar-se, preparar o espaço de estudo passa também por pensar na forma como a tecnologia é utilizada. Um segundo ecrã pode parecer um acessório dispensável, mas, para quem passa várias horas a estudar em casa, pode tornar algumas tarefas bastante mais simples.

Afinal, um monitor permite deixar o portátil com uma janela aberta enquanto o segundo ecrã fica dedicado a um PDF, uma apresentação, uma aula online ou uma pesquisa. Mesmo sem utilizar dois ecrãs em simultâneo, ter uma área maior pode tornar a leitura e a consulta de documentos mais confortável.

Para a maioria dos estudantes, 27 polegadas é um tamanho equilibrado. Já quem tem uma secretária mais pequena pode optar por 24 polegadas, enquanto os modelos de 32 polegadas fazem mais sentido para quem quer uma área de visualização bastante maior.

O que considerar antes de comprar?

A resolução deve ser uma das primeiras características a ter em conta. Em 27 polegadas, QHD, 2560x1440, é uma excelente escolha, oferecendo mais definição e espaço de trabalho do que Full HD. Um monitor 4K proporciona ainda maior nitidez, mas não é essencial para estudar.

Também vale a pena procurar um painel IPS, especialmente pela qualidade de imagem e pelos bons ângulos de visualização. A frequência de atualização não é particularmente importante para estudar, pelo que 100 ou 120 Hz são mais do que suficientes.

A ergonomia também conta. Ajuste de altura e inclinação podem fazer uma diferença significativa quando o monitor é utilizado durante várias horas. Tecnologias de redução de luz azul e tratamento antirreflexo são igualmente interessantes.

5 monitores para estudar em 2026

Philips 24E1N1100A, para orçamentos mais baixos

Com 24 polegadas, resolução Full HD e painel IPS, é uma opção simples e económica para quem tem pouco espaço ou não pretende investir muito.

Philips 24E1N1100A Monitor 24 Polegadas FHD, 100Hz, IPS, 1 MPRT, Adaptive Sync., Alto-falantes (1920x1080, 1x HDMI 1.4), Preto. Ver na Amazon

MSI PRO MP275 E2, mais espaço sem gastar muito

Os 27 polegadas tornam este modelo mais interessante para quem quer uma área de visualização maior, mantendo um preço relativamente acessível. O painel IPS e os 120 Hz completam uma proposta equilibrada.

MSI Pro MP275 Monitor rofessional de 27", 100 Hz, FHD, IPS, HDR Ready, ecrã TÜV, altifalantes integrados, antiflicker Eye-Q Check. Ver na Amazon

AOC Q27G4XD, o equilíbrio que procuramos

É a nossa escolha principal para a maioria dos estudantes. Tem 27 polegadas, resolução QHD e painel IPS, oferecendo uma combinação muito interessante entre espaço, definição e preço. A elevada frequência de atualização é um extra, embora não seja essencial para estudar.

AOC Gaming Q27G4XF Monitor QHD de 27 Polegadas, 180 Hz, Plano, 0,5 ms, FreeSync Prem., Comp. G-Sync, HDR10, Ajustável (IPS, 2560x1440, DisplayPort, HDMI) Preto/Cinza. Ver na Amazon

LG 27US500 W, para quem quer 4K

Quem valoriza particularmente a nitidez pode optar por este LG de 27 polegadas com resolução 4K. É uma opção interessante para leitura e trabalho com documentos, embora o investimento adicional não seja obrigatório para uma utilização exclusivamente escolar.

LG Monitor Ultrafine 27US500-W 27', IPS, 4K UHD, 60 Hz, HDR10, branco. Ver na Amazon

Dell P2425H, compacto e completo

Com 24 polegadas, este modelo aposta mais na ergonomia e conectividade. É uma alternativa interessante para quem utiliza um portátil e procura uma solução compacta para a secretária.

Dell P2425H 24" Full HD (1920x1080) Monitor, 100Hz, IPS, 5ms, 99% sRGB, USB-C, DisplayPort, HDMI, VGA, 4X USB, Preto. Ver na Amazon

Um pequeno investimento que pode fazer diferença

Um monitor externo não é essencial para estudar, mas pode melhorar bastante a experiência de quem passa muitas horas em frente ao computador. Mais espaço, melhor ergonomia e uma imagem mais confortável podem tornar tarefas como ler, pesquisar e acompanhar aulas menos cansativas.

No final, mais importante do que escolher o monitor mais caro é encontrar um modelo adequado ao espaço disponível e à forma como cada estudante vai estudar em casa.

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