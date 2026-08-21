Lançamento de novos álbuns de música pode aumentar os acidentes na estrada?

Um estudo recente da Harvard Medical School revela uma correlação alarmante entre o lançamento de grandes álbuns de música nas plataformas de streaming e o aumento de acidentes rodoviários mortais.

O perigo invisível da música ao volante

Investigadores analisaram mais de 230 mil colisões mortais nos Estados Unidos entre os anos de 2017 e 2022. Ao compararem os dados de acidentes nos dias de lançamento de grandes álbuns com os períodos imediatamente anteriores e posteriores, detetaram uma subida acentuada na sinistralidade.

A explicação aponta para a distração dos condutores, que parecem interagir muito mais com os seus dispositivos móveis para ouvir as novidades musicais, resultando num acréscimo de 15% nas fatalidades rodoviárias.

Para fundamentar a investigação, os cientistas cruzaram os registos de acidentes federais com as tabelas diárias de streaming da plataforma Spotify. Em dias de lançamentos de grande impacto, de artistas de renome mundial, o volume de streaming chega a disparar 43%.

Este pico de consumo digital coincide diretamente com os momentos em que os automobilistas prestam menos atenção à estrada, preferindo procurar as novas faixas nos seus telemóveis, o que gera cerca de 18 mortes adicionais por dia de lançamento.

Infoentretenimento na causa de vários acidentes

Embora a distração durante a condução seja um problema amplamente conhecido, este estudo foca-se num gatilho muito específico: o impulso incontrolável de explorar novas músicas através de aplicações.

Com a proliferação de ecrãs de infoentretenimento cada vez maiores nos automóveis modernos, os condutores desviam o olhar com maior frequência para verificar dados como o nome da faixa ou o tempo restante. Como a música nova é desconhecida, a tendência natural é procurar mais informação visual no ecrã.

Curiosamente, o estudo revelou que este aumento de acidentes fatais ocorre predominantemente em dias de céu limpo e durante o período diurno, contrariando a tendência geral de maior perigo sob condições meteorológicas adversas ou durante a noite.

Além disso, o aumento de mortes verificou-se quase exclusivamente em condutores sóbrios, o que sugere que as pessoas tendem a relaxar excessivamente em ambientes aparentemente seguros. Os jovens e os condutores do sexo masculino constituem a faixa demográfica mais afetada, especialmente quando viajam sozinhos no veículo.

Ecrãs de infoentretenimento facilitam a distração

Os sistemas multimédia integrados nos veículos modernos parecem funcionar como um catalisador para este comportamento de risco. Mesmo com a presença de assistentes de voz e interfaces teoricamente simplificadas, os investigadores alertam que estas tecnologias dão uma falsa sensação de segurança.

A facilidade de acesso à navegação musical faz com que os condutores facilitem, duplicando a probabilidade de se envolverem numa colisão fatal nestes dias específicos.

Apesar de a correlação estatística ser forte, os autores do estudo reconhecem que não é possível provar uma causalidade direta absoluta em todos os casos individuais. No entanto, o objetivo principal é alertar a sociedade e a indústria para os perigos reais destas tecnologias de infoentretenimento.

De resto, a pressão pública já está a surtir efeito, levando marcas como a Volkswagen e a Porsche a reintroduzir botões físicos para controlos essenciais, uma vez que quase metade das distrações a bordo provém diretamente dos ecrãs táteis.

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