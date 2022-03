PayPal já permite transferências de e para a Ucrânia

Têm sido muitas as ações levadas a cabo por grandes empresas, por forma a ajudar os cidadãos da Ucrânia. Desta vez, a novidade surge do PayPal que, contrariamente ao que acontecia antes, já permite a transferência de fundos para contas ucranianas.

As transações são possíveis dentro do país e no estrangeiro.

O PayPal vai começar a permitir que os seus utilizadores enviem dinheiro para os ucranianos, tanto para aqueles que ainda permanecem no país, como para os agora refugiados pela Europa.

De acordo com a Euronews, até agora, as pessoas na Ucrânia só podiam utilizar o PayPal para enviar dinheiro para fora do país. Contudo, um novo acordo permitir-lhes-á receber fundos e fazer transferências dentro do país e para o estrangeiro.

A decisão da plataforma de pagamentos surge na sequência de um pedido feito pelo governo ucraniano. Este solicitou que o PayPal abrisse os seus serviços aos cidadãos e, agora, o vice-primeiro ministro do país Mykhailo Fedorov agradece o apoio à Ucrânia e à paz.

Além disso, o PayPal disse que irá abdicar das taxas sobre as transferências de fundos para contas ucranianas, até ao dia 30 de junho. Esses fundos poderão ser transferidos para o banco local do utilizador ou ser utilizados através de um cartão virtual.

Na semana passada, o PayPal encerrou os seus serviços na Rússia, devido, conforme vimos aqui, às "circunstâncias atuais". Aliás, os bancos e as empresas de serviços financeiros têm sido muito claros relativamente à sua posição nesta guerra espoletada pela Rússia contra a Ucrânia.

