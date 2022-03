E Porque Hoje é Sexta

O professor coloca quatro lombrigas em quatro tubos de ensaio separados:

1. A primeira lombriga em álcool;

2. A segunda lombriga em fumo de cigarro;

3. A terceira em esperma; 4.

A quarta em água mineral.

No dia seguinte o professor mostra aos alunos o resultado:

1. A primeira lombriga, em álcool, está morta;

2.A segunda, no fumo do cigarro, está morta;

3. A terceira, em esperma, está morta;

4. A quarta, em água mineral, é a única viva e saudável.

O professor comenta que é bastante nítido o que é prejudicial, e pergunta à

classe:

" - O que podemos aprender desta experiência?"

E, "logo", responde o Joãozinho:

- Quem bebe, fuma e faz sexo não tem lombriga!