UE e EUA anunciam nova parceria para diminuir a dependência europeia da energia russa

A guerra na Ucrânia deixou muito claro que a Europa está demasiado dependente da Rússia, em termos energéticos - facto que a tem prejudicado. Por essa razão, a União Europeia (UE) e os Estados Unidos da América (EUA) anunciaram uma nova parceria que permitirá diminuir essa dependência.

A UE passará a importar gás natural dos Estados Unidos.

Os Estados Unidos e a UE anunciaram uma nova parceria que visa reduzir a dependência da Europa da energia proveniente da Rússia. De acordo com a Associated Press, os altos funcionários consideram que esta iniciativa, que durará muitos anos, servirá para isolar ainda mais o país que invadiu a Ucrânia.

Sendo a Rússia um importante ator no fornecimento de energia para a UE – 40% do gás natural da União Europeia provém da Rússia -, o Presidente dos EUA Joe Biden afirma que o Presidente da Rússia Vladimir Putin utiliza a energia para “coagir e manipular os seus vizinhos”, além de utilizar os lucros desse negócio para “conduzir a sua máquina de guerra”.

Mais do que isso, o Presidente dos EUA deixou claro que a parceria estabelecida com a UE irá inverter essa dinâmica, reduzindo a dependência da Europa das fontes de energia russas. Segundo Biden, este caminho não é “apenas a coisa certa a fazer do ponto de vista moral”, mas colocar-nos-á “numa base estratégica mais forte”.

De acordo com o acordo, os EUA e outras nações irão aumentar as exportações de gás natural liquefeito para a UE em 15 mil milhões de metros cúbicos por ano. Contudo, de acordo com a Associated Press, não ficou claro quais os países que irão fornecer a energia já este ano. Futuramente, espera-se que a quantidade de gás natural liquefeito a chegar à Europa seja ainda maior.

Conforme revelado pela Casa Branca, esta parceria está orientada para a redução da dependência dos combustíveis fósseis a longo prazo, através da eficiência energética e de fontes alternativas de energia. Além disso, a Presidente da Comissão da UE Ursula von der Leyen garantiu que é importante para a Europa afastar-se da Rússia e aproximar-se de fornecedores de energia que sejam de confiança.

O nosso objetivo é reduzir esta dependência dos combustíveis fósseis russos e livrarmo-nos dela.

A par disto, serão considerados os objetivos climáticos, através da alimentação das infraestruturas de gás com energia limpa e da redução das fugas de metano.

Veja o anúncio da parceria na íntegra aqui: