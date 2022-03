Revelada a jogabilidade de Hogwarts Legacy

Primeiro, os livros de J.K.Rowling. Depois vieram os filmes e os jogos. Todos eles contribuíram para tornar o pequeno e simpático aprendiz a feiticeiro Harry Potter num ícone conhecido por todo o planeta.

Hogwarts, a escola onde Harry aprende as lides da magia e feitiçaria, tornou-se dessa forma na escola de feitiçaria mais conhecida do mundo. E em breve vai ver chegar mais um motivo de interesse: Hogwarts Legacy.

Hogwarts Legacy, tal como vimos aqui, é um jogo de aventura e ação baseado no universo Harry Potter que se encontra em desenvolvimento pelos estúdios Avalanche Software.

Com lançamento previsto para este ano, Hogwarts Legacy recebeu no mais recente State of Play, um novo trailer que mostra um pouco da jogabilidade que os aprendizes a feiticeiros irão encontrar em Hogwarts Legacy.

A ação de Hogwarts Legacy acontece nos anos 1800, ou seja, bastante antes que os eventos dos filmes e livros de Harry Potter.

Tal como Harry, no jogo o jogador veste a pele de um aprendiz de feiticeiro que, foi aceite tardiamente na escola de Hogwarts sem saber que, não se trata de um aluno qualquer. Possui um dom extraordinário e extremamente raro que será capaz de revelar uma Magia Ancestral e poderosa, há muito esquecida.

Estará na sua mão a decisão de como irá usar este seu poder. Se para o bem ou para fins menos corretos e isso deixará marca para todo o sempre em Hogwarts.

Tal como já tínhamos revelado anteriormente, a ação decorre dentro das muralhas de Hogwarts mas, não só. Também outras zonas envolventes, no exterior da escola de feitiçaria, tal como Floresta Proibida e Hogsmeade Village, estarão acessíveis aos jogadores. Enquanto explora cada canto da escola e outros locais, os jogadores irão encontrar muitos personagens fantásticos e interessantes, entre os quais irá fazer aliados e adversários.

Muitos deles irão proporcionar ao nosso jogador, missões e desafios a serem ultrapassados e que irão compreender, tomadas de decisões difíceis que irão influenciar a evolução do nosso personagem e da forma como Hogwarts nos vai compreender.

Ao vestir a pele de um aluno de Hogwarts, o jogador vai vivenciar a experiência do que é aprender novas técnicas e habilidades mágicas, pelo que no decorrer do jogo, o nosso personagem irá evoluir conforme as nossas decisões. Essas evolução tanto serão ao nível da magia e lançamento de feitiços, criação de poções ou mesmo de domar animais fantásticos.

Hogwarts Legacy tenta recriar ao pormenor todo o mundo fantástico de Hogwarts, revelando magia a todo o momento. Just like the movies. Pelas imagens que foram sendo disponibilizadas ao longo dos últimos meses, o ambiente que o jogo apresentará parece estar francamente bom.

Para todos os apaixonados por esta série (de filmes e livros), Hogwarts Legacy será um título imprescindível, estamos em crer.

No entanto, Hogwarts Legacy não será uma versão intermédia dos livros nem estará relacionado com eles, uma vez que a sua história decorre nos anos 1800, ou seja, bastante antes das aventuras e desventuras de Harry Potter. Aliás, a autora de Harry Potter, J.K. Rowling, não se encontra sequer diretamente ligada ao jogo.

Hogwarts Legacy será lançado para PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One e PC ainda sem data concreta de lançamento, mas seguramente, mais para o final do ano.