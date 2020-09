Hogwarts Legacy, uma aventura mágica pelo Universo Harry Potter

Já se conhecia que estava em desenvolvimento um jogo novo baseado no Universo Harry Potter, mas ainda se desconheciam pormenores. Pois, bem! Já existe uma confirmação oficial, Hogwarts Legacy está aí ao virar da esquina!

O jogo será um RPG, tem tudo o que é preciso para vingar…

Eis que finalmente temos a confirmação oficial para algo que já “se espalhava pela internet” fora. O universo de Harry Potter vai ter em breve um novo jogo e, pelo que é dado a perceber… parece que vai ser algo em grande.

Hogwarts Legacy trata-se de um RPG em desenvolvimento pela Avalanche Software, que apresenta um mundo aberto para o jogador explorar à sua vontade e que decorre em Hogwarts, a famosa escola de feiticeiros onde Harry Potter, Ronald Weasley e Hermione Granger, passam grande parte das suas aventuras.

Para todos os apaixonados por esta série (de filmes e livros), Hogwarts Legacy será um título imprescindível, estamos em crer. Isto, pois, no jogo vamos ter a oportunidade de explorar quase todos os cantos de Hogwarts (e sim! Poderemos visitar também a Floresta Proibida e Hogsmeade Village).

No entanto, não esperem que o jogo seja uma versão intermédia dos livros ou que esteja relacionado com eles. Isto porque a história de Hogwarts Legacy decorre nos anos 1800 … ou seja… bastante antes das aventuras e desventuras de Harry Potter.

Pelo que se sabe ainda, o enredo de Hogwarts Legacy está relacionado com um segredo milenar. Um segredo tão poderoso que pode mesmo provocar o final da própria comunidade feiticeira. Nós controlamos um novo personagem na história que acabou de ser aceite na escola de feiticeiros. Rapidamente nos apercebemos que o nosso personagem não é um aspirante a feiticeiro qualquer e que tem poderes poderosos ainda por descobrir.

É com este pontapé de saída que Hogwarts Legends nos coloca de varinha mágica na mão na tentativa de resolver o tal mistério ancestral que põe tudo e todos em perigo.

Sendo uma história nova e decorrendo numa época também ela nova para a série, os criadores têm total liberdade de criação e segundo o que se sabe, este jogo vai introduzir muitas novidades. Sendo assim, já se sabe que, além de Hogwarts, vão ser acrescentadas alguns novos locais para explorar, assim como novos personagens e criaturas serão adicionadas também.

Ah, e claro! Como não poderia deixar de ser, poderemos esperar também que Hogwarts Legacy traga novas e mais fantásticas magias.

Um dado interessante do jogo é que existirá um poderoso sistema de personalização do nosso personagem, chegando mesmo ao ponto de podermos decidir entre o “Lado do Mal” ou o “Lado do Bem”.

Hogwarts Legacy oferece aos jogadores, uma forma completamente nova de se jogar um RPG decorrendo no Mundo Mágico de Hogwarts . A Avalanche conseguiu trazer à vida este mundo mágico e comlexo, de uma forma extremamente interessante e misteriosa com uma história repleta de secretismo e mistério.

Sabe-se ainda que Hogwarts Legacy, será lançado para Playstation 5, Playstation 4 e também para Xbox One, Xbox Series X e PC.