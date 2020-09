Um dos sectores que está normalmente “debaixo de fogo” por parte dos seus clientes é o dos serviços de comunicações. As reclamações são sempre muitas, o que significa que as comunicações são um serviço muito importante e até indispensável na vida de muitos portugueses.

Em agosto de 2020, chegaram ao conhecimento da ANACOM cerca de 11,8 mil reclamações sobre serviços de comunicações. Conheçam os resultados das operadoras.

Segundo dados da ANACOM, face a agosto de 2019 as reclamações dos serviços de comunicações aumentaram 29%, mas diminuir 13% quando comparado com o mês de julho de 2020 (foi o mês no qual foi registado o maior número de reclamações).

A ANACOM revela que o meio mais utilizado para reclamar foi o livro de reclamações eletrónico, com 58% das reclamações (6,8 mil reclamações) apresentadas neste período, mais 69% do que em agosto de 2019, mas menos 18% quando comparado com julho de 2020. O livro de reclamações físico registou pelo menos 3,5 mil reclamações em agosto de 2020, estando a sua utilização a alcançar os valores que se registavam antes dos efeitos da pandemia COVID-19.

Reclamações da NOS aumentaram 130% em agosto

O livro de reclamações eletrónico registou 4,9 mil reclamações sobre serviços de comunicações eletrónicas, mais 75% face a igual período do ano passado, mas menos 7% face a julho de 2020. Todos os principais prestadores de serviços viram aumentar muito significativamente as suas reclamações. A MEO foi o prestador mais reclamado (1,8 mil reclamações) e a NOS aquele que mais aumentou em termos absolutos e relativos (+130%).

Entre os assuntos mais reclamados, o cancelamento de serviços e o atendimento ao cliente foram os que mais aumentaram (+90% e +72%, respetivamente), face a agosto de 2019. A gestão dos contratos foi o único assunto que aumentou face a julho de 2020, o que poderá ter sido motivado pela introdução da publicidade na gravação automática de conteúdos televisivos, que foi levada a cabo pelos 3 maiores prestadores (MEO, VODAFONE e NOS) entre julho e agosto deste ano.

A gestão dos contratos (24%), o cancelamento de serviços (19%) e as avarias (17%) foram os assuntos mais reclamados neste sector, em agosto de 2020.

ANACOM