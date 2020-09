Com a saída do iOS 14, a Apple trouxe uma nova funcionalidade que era solicitada pelo menos há 10 anos. Assim, tal como já mostramos, agora os utilizadores do iPhone e iPad podem predefinir qual é o browser a usar e o cliente de email. Hoje mostramos como podemos ter a app Gmail da Google, como cliente de correio eletrónico padrão.

Uma grande vantagem do iOS é ter o melhor dos dois mundos. Apesar de estar só agora a ter algumas das opções de personalização tão ansiadas pelos utilizadores, a plataforma evolui com muita qualidade. Com tal, podemos ter então predefinidos os serviços Google no sistema operativo da maçã.

Apesar do Gmail estar disponível no iOS há anos, só agora este cliente de email recebe uma funcionalidade que o torna quase perfeito. Com este serviço predefinido no iOS, e sobretudo no iPadOS, agora ao clicarmos num link de email, será este software a responder.

Além disso, tudo o que tiver configurado no seu computador, via webmail, irá encontrar exatamente o mesmo na app (como já tinha antes, claro).

Coloque o Gmail como cliente de mail predefinido no iOS e iPadOS

Conforme explicamos aqui com o browser Google Chrome, também o Gmail tem agora essa opção. Depois da Apple dar o OK, o Google (entre muitas outras empresas) adicionaram a opção de tornar o software como predefinido no iOS.

Assim, para o fazer, vamos a Definições, depois pesquisamos a app Gmail, e dentro da app há a opção Aplicação de email predefinida. Clicamos nesta opção e dentro do menu escolhemos o Gmail em vez do Mail que é a app da Apple.

Portanto, com esta alteração, o iOS ganha algo que no Android já existe há anos, tornando-se o sistema operativo da Apple cada vez mais completo. Posteriormente, o utilizador do iOS irá ter uma grande panóplia de apps de terceiros como as suas apps do dia a dia.

