iOS 14: Já pode tornar o Chrome no browser predefino no iPhone. Veja como fazer

A Apple tem vindo a implementar vários recursos que prometeu na WWDC 2020 aquando da apresentação do iOS 14. Paulatinamente, com as versões beta a serem lançadas, as novidades vão surgindo. Assim, com a beta 8 do iOS 14, a empresa permite que já seja possível substituir o Safari como navegador predefinido e colocar, por exemplo, o Chrome da Google.

Além da novidade, a nossa sugestão é que veja como pode fazer esta alteração, se entender, no iPhone e iPad.

iOS 14 revolucionou algumas políticas antigas da Apple

Entre todos os recursos do iOS 14 que a Apple anunciou na WWDC 2020, aquele que mais entusiasmou os utilizadores foi mencionado num slide de conclusão. Conforme devem estar lembrados, foi mostrado que o novo iOS teria a capacidade de alterar o navegador padrão e a aplicação de e-mail no iPhone e iPad.

Assim, isso significa que o utilizador poderá usar as aplicações de email que entender, por exemplo, predefinir o Outlook ou o Gmail. Então, iremos ver daqui em diante as pessoas a usarem navegadores como Google Chrome e Firefox em Safari no iPhone e iPad.

Conforme devem estar lembrados, o iOS 12 trouxe a flexibilidade de excluir as aplicações iOS predefinidas do iPhone. Contudo, também forçou os consumidores a usar apps predefinidas para requisitos de e-mail e navegação na web. Este comportamento está a mudar agora e antes do lançamento do iOS 14 ao público, a Apple começou a adicionar este recurso ao iOS 14 beta 8.

Já posso ter o Chrome como navegador predefinido?

Sim, ontem, ao final da tarde, saiu uma atualização do Google Chrome que já permite a interação com a beta 8 do iOS 14. Aliás, vamos a seguir ver como pode fazer essa alteração.

Primeiro de tudo, atualize o seu iOS 14 para a beta 8.

Agora, atualize ou descarregue o Google Chrome para iOS

De seguida, vamos a Definições, Chrome e na opção Navegador predefinido, abrimos e colocamos o Chrome, como vemos na imagem em baixo.

Feito isto, agora já é possível ter o seu browser da Google ou outro qualquer, à medida que estes forem aparecendo.

Conforme podemos ver nas pesquisas, o navegador agora que nos vai aparecer é o que foi predefinido, neste caso o Google Chrome:

Portanto, em jeito de resumo, este recurso está disponível no iOS 14 beta 8 mais recente. No entanto, a capacidade de alterar o navegador predefinido no iPhone está limitada ao Google Chrome.

Não funciona ainda nem com Microsoft Edge, Opera, Firefox ou Brave, pelo que será necessário esperar mais algum tempo.