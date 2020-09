Second Extinction, um jogo onde cooperar é crucial

Second Extinction, dos estúdios Systemic Reaction, é um jogo que se encontra a criar fortes expetativas.

Com uma forte componente cooperativa, os jogadores serão convidados a lutar contra dinossauros mutantes pela salvação do planeta Terra.

Os estúdios Systemic Reaction, que fazem parte da Avalanche Group, encontra-se a trabalhar on no seu próximo trabalho: Second Extinction.

Second Extinction é um intenso jogo de tiro cooperativo para 3 jogadores, onde o objetivo do jogador é exterminar uma invasão de dinossauros mutantes que se apoderaram do planeta.

O jogador terá de provocar a segunda extinção dos Dinossauros!

Por outras palavras, cabe ao jogador, ser a origem de uma segunda extinção dos desgraçados dinossauros.

Em Second Extinction, o jogador veste a pele de um dos sobreviventes de uma invasão reptilária que praticamente destruiu a humanidade. Os poucos sobreviventes conseguiram fugir para o espaço e é a partir daí que planeiam reconquistar o planeta Terra. Através de missões de guerrilha curtas, mas intensas, vão lutando para recuperar o nosso planeta dos lagartos.

Estas ações de guerrilha são levadas a cabo com pequenas equipas especializadas e fortemente armadas, que são enviadas de volta à Terra para preparar o terreno. Está na hora de recuperar o nosso planeta e, para conseguir sobreviver é necessário um forte trabalho em equipa.

Second Extinction apresentará uma combinação única de armas, habilidades e capacidades para enfrentar os dinossauros mutantes que se encontram com poderes especiais, como, por exemplo, Velociraptors elétricos.

Pelo que se sabe, os jogadores poderão personalizar os seus equipamentos e armamentos a levar para as missões. Haverá ainda um sistema de upgrades e research para o nosso equipamento.

Second Extinction está em desenvolvimento para a Xbox Series X (terá inclusive o selo de Otimizado para Xbox Series X), Xbox One e PC. em outubro, o jogo chega ao Early Access no Steam.