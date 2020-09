Chegou o Linux Deepin 20: A distro com cara do macOS Big Sur?

O Deepin é uma distribuição Linux que apresenta uma interface bastante elegante, eficiente e simplificada, recorrendo a uma versão bastante personalizada do Gnome Shell. Esta versão foi inicialmente desenvolvida apenas para utilizadores chineses, mas agora está disponível para todo o mundo.

A distro Linux Deepin 20 já tinha sido apresentada, mas só agora foi disponibilizada para quem a quiser instalar.

Se segue as notícias do Pplware certamente que já ouviu falar do Deepin 20. Esta distribuição pode ter servido de inspiração, ao nível da interface, para o macOS Big Sur da Apple.

O macOS Big Sur é mais elegante que os seus antecessores! A interface foi “arredondada” o que lhe dá um look and feel bem mais atrativo. A inspiração para o desenvolvimento da interface é notável, mas não terá a Apple descoberto uma forte de inspiração no Deepin 20?

Novidades do Linux Deepin 20

interface totalmente renovada

Kernel 5.4 (LTS) e Kernel 5.7 (estável)

Melhoria do sistema de notificações

Instalador mais intuitivo

Melhor gestão de apps

Melhor suporte no reconhecimento biométrico

Entre outras novidades que podem ser consultadas aqui.

As novidades do Linux Deepin 20 podem ser vistas no seguinte vídeo

As novidades são interessantes, com especial destaque para a interface. Nos próximos dias publicaremos um tutorial de instalação para esta distribuição. Quem se quiser aventurar pode começar pode descarregar esta versão aqui. O Pplware tem também disponíveis aqui vários tutoriais que o ajudarão a trabalhar com a fantástica distribuição Deepin.