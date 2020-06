Apple: macOS Big Sur é inspirado no Linux Deepin 20? Parece que sim…

Como sabemos a Apple apresentou ontem um conjunto de novidades relativas aos seus sistemas operativos. Uma dessas novidades é o novo macOS Big Sur que se apresentou com uma nova e elegante interface.

Numa primeira análise todo o mérito é para a gigante de Cupertino! No entanto, não terá a Apple se inspirado no Linux Deepin 20?

O macOS Big Sur é mais elegante que os seus antecessores! A interface foi “arredondada” o que lhe dá um look and feel bem mais atrativo. A inspiração para o desenvolvimento da interface é notável, mas não terá a Apple descoberto uma forte de inspiração?

macOS Big Sur é “igual” ao Linux Deepin 20?

O Deepin é uma distribuição Linux que apresenta uma interface bastante elegante, eficiente e simplificada, recorrendo a uma versão bastante personalizada do Gnome Shell. Esta versão foi inicialmente desenvolvida apenas para utilizadores chineses, mas agora está disponível para todo o mundo.

Se já espreitaram como é a interface do macOS Big Sur, vejam agora como é a interface do Linux Deepin 20 que já foi apresentada há alguns meses!

O que vos pareceu? Inspiração? Além do Linux Deepin 20 também o Zorin OS 15 é uma distribuição Linux como as janelas arredondadas. Dito isto, na verdade, a interface do novo macOS está muito bonita e limpa. A Apple escolheu um bom caminho, mas há que dar mérito a quem tem as ideias. Se fosse ao contrário…

