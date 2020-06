A Huawei, perante as dificuldades impostas pelo governo norte-americano, tem conseguido reinventar-se. A aposta na AppGallery e em serviços próprios que toram os utilizadores independentes dos serviços Google tem-se revelado eficaz.

O desenvolvimento de novas soluções neste universo tem que ser uma constante para se manter em posição de destaque no mercado e agora uma nova patente revela o que poderá ser o futuro dos smartphones Huawei.

Huawei prepara smartphone com câmara sob o ecrã e botões virtuais

Numa patente recentemente divulgada na CNIPA – China National Intellectual Property Administration – registada pela Huawei ainda em 2019 revela que a marca estará a preparar um smartphone com um design completamente distinto daquilo que é oferecido atualmente.

A câmara sob o ecrã é algo que muitas marcas estão a tentar desenvolver ainda que com muitos entraves a nível tecnológico. Ainda assim, os esforços continuam e esta patente da Huawei revela claramente que há trabalho a ser feito nesse sentido.

Existem dois designs patenteados, sendo que em nenhum deles é visível sistema de câmara pop-up ou perfuração do ecrã para câmara frontal. Assim, conclui-se que deverá integrar uma câmara sob o ecrã.

Outro pormenor, e este uma novidade no universo dos smartphones, é a continuidade do ecrã para as laterais. Mas apenas na zona onde habitualmente existem botões. Além disso, nenhuma das imagens sugere a existência de botões físicos.

Assim, é expectável que essa zona funcione como uma espécie de botões virtuais e que, eventualmente, receba outras funcionalidades além do power e regulação de volume.

Na traseira não existe nenhum pormenor que mereça destaque, além de, na segunda imagem, a zona do ecrã chegar até lá.

É certo que esta imagem não é reveladora de algum que possa estar efetivamente a ser criado para um futuro próximo, mas fica assim assente a intenção da marca em inovar na tecnologia dos seus smartphones.