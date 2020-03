Chegou o Zorin OS 15.2 com o Linux Kernel 5.3

Procura uma fantástica distribuição Linux? Instale o Zorin OS e certamente que vai ficar fã! Esta distribuição não é propriamente desconhecida dos nossos leitores e as razões para experimentar são mais que muitas.

O Zorin OS é daquelas distribuições Linux que se destaca mais do que outras pelo facto de ter algumas inovações e por ter um aspeto muito parecido com o Windows. Conheça as novidades da versão 15.2 do Zorin OS.

O Zorin OS é uma das distribuições sugeridas para quem pretende entrar no mundo Linux. Esta é talvez a distribuição mais parecida com o sistema opeartivo Windows, muito por causa do seu visual e menu iniciar muito idêntico ao Windows 7.

Esta distribuição é baseada no popular Ubuntu e traz como ambiente gráfico de trabalho o Zorin Desktop.

Principais novidades do Zorin OS 15.2

Sistema super rápido

Mais seguro

Suporte para novo tipo de hardware (incluindo: AMD Navi GPUs, Radeon RX 5700, CPUs de décima geração da Intel).

Melhor suporte para Macbook e Macbook Pro

Últimas versões do LibreOffice e GIMP

Olá utilizadores do Windows e macOS! Bem vindos ao Zorin OS

De acordo com as informações, em apenas 9 meses foram realizados 900 mil downloads desta distribuição. Os responsáveis revelam que 2 em cada 3 downloads foram feitos por utilizadores com Windows ou macOS, o que pode significar/refletir uma possível mudança.

O ZorinOS 15 é uma distro bastante elegante, com muito trabalho ao nível do artwork. Para quem pretende abandonar o Windows e procura uma distribuição Linux com algumas semelhanças então a nossa sugestão vai para esta distribuição. Experimente… não se vão arrepender.

Para quem procura outras distribuições Linux pode sempre espreitar a nossa categoria dedicada – aqui.

Zorin OS 15.2

