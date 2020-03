5 novos jogos para instalar no seu smartphone Android

O segmento mobile de videojogos é cada vez mais representativo para as grandes empresas dedicadas ao seu desenvolvimento. No entanto, todos os dias, as lojas de aplicações Android são brindadas por lançamentos de jogos de criadores mais pequenos, com grandes sucessos para smartphone, tablet e até TV.

Falando assim em novidades, recentemente chegaram à plataforma da Google alguns jogos que hoje lhe damos a conhecer.

5 novos jogos Android para instalar no smartphone

Motorsport Manager Online

Motorsport Manager chega ao universo da Internet. Agora, online, poderá criar a sua própria equipa do desporto do automobilismo, controlando pilotos e criando peças para os carros. E é claro, correr ao lado de outros jogadores pelo mundo em corridas multijogador com 10 pessoas.

Homepage: Playsport Games

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,3 Estrelas

Seven – Revelação morta

Neste jogo de aventura, a profecia sinistra de um estranho provoca uma série de eventos dramáticos que deverá resolver com a astúcia de um detetive. Prove que é um hacker, resolva enigmas misteriosos, tome as decisões certas e descubra, peça por peça, quem é tão desprezível para ameaçar a vida das pessoas à sua volta.

Slap Kings

Nunca lhe apeteceu dar umas boas chapadas em alguém? Todos nós já tivemos esse instinto, mas como a violência não resolve nada… descarregue a sua energia numas chapadas virtuais bem dadas com este jogo!

Homepage: Gameguru

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,5 Estrelas

The House of Da Vinci 2

Esta é uma esperada sequência de The House of Da Vinci. Neste jogo torne-se Giacomo, o aprendiz do génio renascentista Leonardo da Vinci. Explore um mundo repleto de desafios, engenhocas mecânicas e invenções maravilhosas. Viaje no tempo e testemunhe uma série de eventos que levou à maior descoberta da história da humanidade.

As suas armas mais poderosas serão assim a inteligência, habilidade e perspicácia.

Chess Sudoku

Os universos do Xadrez e do Sudoku cruzam-se neste jogo que o vai meter a pensar. As regras foram desenhadas com base nestes dois jogos, tornando o desafio ainda maior.

Jogue ainda: