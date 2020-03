Dica: Saiba como pode poupar ainda mais dados ao usar o Telegram

Do choque que tem havido entre as apps de mensagens, há apenas alguns que têm conseguido sobreviver e ser uma alternativa. Aqui encontramos apps como o Telegram ou o WhatsApp, que são a escolha óbvia.

O Telegram tem chamado a si algumas das mais modernas funcionalidades, bem como um conjunto de opções de segurança mais elevados. Há ainda pormenores como uma personalização maior e um menor consumo de dados. Neste último ponto, há opções que levam esta poupança ainda mais longe.

Quem usa o Telegram sabe que esta app é diferente de todas as restantes. O nível de personalização é muito mais elevado e até a segurança mais elevada. No que toca a anexos, gere a sua presença de forma mais controlada e assim poupa nos dados.

Quais os consumos de dados no Telegram

Para verificarem quais os consumos de dados feitos no Telegram devem primeiro aceder a essa área da app. Comecem por chamar o menu da app, carregando no canto superior esquerdo.

No menu que surgir, devem escolher a opção Configurações. De seguida, e na área de configurações, devem selecionar a opção Dados e Armazenamento. É aqui que vão poder consultar os dados utilizados.

De seguida, nesta nova área, têm presentes duas novas áreas importantes. Falamos do uso do Armazenamento e do Uso dos dados. O primeiro disponibiliza informação sobre os ficheiros armazenados e o espaço que ocupam.

A área que pretendem é a seguinte, Uso de Dados, onde podem ver o volume que foi consumido ao longo do tempo. Aqui têm informação dos consumos de dados na rede móvel, no Wi-Fi e até em roaming.

Reduzir o consumo de dados no Telegram

Para reduzirem ainda mais o consumo de dados no Telegram, só precisam de alterar algumas pequenas configurações. Na zona Download automático de mídia encontram 3 áreas que podem ser ativadas ou desativadas.

Ao entrarem em cada uma, podem definir qual o tipo de uso de dados que querem para esse cenário – Baixo, Médio e Alto. Podem também definir que tipo de ficheiros querem que sejam descarregados. A definição do uso de dados limita o tamanho destes ficheiros.

Estas são opções importantes e que deve alterar para conseguir poupar ainda mais dados nesta app. Rapidamente alteram por completo o seu comportamento e passam a poder usá-la de forma ainda mais efetiva.