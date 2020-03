Asteroide de 4 quilómetros irá aproximar-se da Terra em abril. Trará algum perigo?

Um asteroide que terá entre 1,8 e 4 quilómetros de diâmetro passará perto da Terra no dia 29 de abril. A rocha, de nome de 52768 (1998 OR2), foi descoberta pela NASA em 1998 e classificada como “objeto potencialmente perigoso”.

Apesar de não trazer qualquer perigo, dado que não há risco de impacto, o Centro de Estudos de Objetos Próximos da Terra (CNEOS) refere que é um asteroide “suficientemente grande para causar efeitos globais”.

Asteroide que passará pela vizinhança da Terra em abril

Conforme refere a tabela de NEOS, a rocha da categoria Apollo, a 52768 (1998 OR2), irá passar pela Terra no final de abril. Na maior aproximação, o corpo celeste estará a cerca de 6,20 milhões de quilómetros. Em termos comparativos, o asteroide passará a uma distância equivalente a 16 vezes a distância da Terra à Lua.

O vosso será bastante rápido, uma vez que este asteroide passará a uma velocidade de 31 mil quilómetros por hora. Apesar das suas dimensões, o CNEOS frisa que não há risco de impacto, pelo menos até ao ano de 2197.

Ano de 2020 tem um asteroide em rota de colisão com o nosso planeta

Segundo a NASA, das duas dezenas de objetos listados como potencialmente perigosos para o nosso planeta no próximo século, apenas um, o 2018 VP1, tem ínfimas hipóteses de colidir com a Terra em 2020. Isto é, existe 0.04% de probabilidade deste corpo celeste chocar com o nosso planeta no início de novembro deste ano. Portanto, existe um ínfima possibilidade de tal acontecer.

Contudo, a NASA refere existir a possibilidade de 1 em 300 000 de nos próximos anos um asteroide colidir com a Terra. Nesse sentido, esta e outras agências têm dedicado muita atenção e projetos para vigiar o espaço e prever quem se aproxima do nosso planeta.