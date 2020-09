E Porque Hoje é Sexta

O Zé do Monte estava convencidíssimo de que a mulher estava grávida,

mas quando o médico finalmente disse-lhes que não,

que simplesmente a mulher tinha eram gases, e como tal a barriga estava cheia de ar.

Pouco tempo depois já toda a aldeia sabia e gozavam com o Zé,

porque este não tinha engravidado a esposa.

Certo dia entra o Zé furioso em casa, a esbracejar e a gritar, diz a mulher:

– Que foi Zé?

– É esta gente, sempre a gozar com a minha cara!

– Ora essa, homem. . . Não ligues!

– Como não ligo? As bocas são cada vez piores!

– Ora… Que é que te podem dizer? Que em vez de me engravidares encheste-me de ar?

– Isso é o menos! Dizerem que te enchi de ar ainda vá que não vá! Agora pedirem-me a gaita emprestada para encher os pneus da bicicleta é que já é demais.