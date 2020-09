Glow: Secador de Cabelo iónico que é leve e fácil de transportar

Um secador é sempre um gadget que temos lá por casa. No mercado existem secadores para todos os gostos e carteiras, mas hoje trazemos uma sugestão interessante. Trata-se do secador de cabelo Iónico que além de muito prático é também bastante leve e muito potente.

Conheçam melhor o secador de cabelo Iónico Glow da Prozis.

Tecnologia iónica do secador de cabelo Glow da Prozis

Aparentemente é mais um secador como tantos outros. No entanto, o Glow da Prozis é um secador de cabelo Iónico. Relativamente aos secadores de cabelo iónicos, mais concretamente à tecnologia iónica, esta é muito importante porque quando secamos os nossos cabelos com um secador tradicional eles perdem iões.

Este tipo de secadores iónicos são adaptados para fornecer iões, reequilibrando o cabelo e evitando, assim, a eletricidade estática.

Além da tecnologia iónica, este secador da Prozis destaca-se por ter um design muito elegante e também por pesar apenas 478 gramas. Ao nível de funções, o Glow tem 2 modos para secagem a quente, um suave e outro forte. Tem também um modo de ar fresco. A grelha de saída de ar tem revestimento cerâmico e na caixa vem ainda um bocal concentrador.

Na caixa vem…

Secador de Cabelo iónico Glow

1 peça concentradora de ar

1 bolsa

1 manual

Aproveitem a Promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este secador de cabelo iónico com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).