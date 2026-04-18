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O dia B faz 21 anos…

· Notícias 14 Comentários

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Autor: Vítor M.

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  1. FernandoF says:
    18 de Abril de 2026 às 18:08

    Feliz Aniversário!

    Responder
  2. Zé Fonseca A. says:
    18 de Abril de 2026 às 18:12

    Obrigado pplware.
    Para quando o novo site? Já não aguento não ter um dark mode, hoje em dia é só vibe, não dá trabalho nenhum

    Responder
  3. David says:
    18 de Abril de 2026 às 18:21

    acho que este é o meu primeiro comentário de sempre! mas estou cá há 20 anos hoje mereceu

    Responder
  4. André says:
    18 de Abril de 2026 às 18:36

    E o novo design?

    Responder
  5. Luis Vieira Pinto says:
    18 de Abril de 2026 às 18:36

    Parabéns! Que se repitam por muitos e muitos anos. Continuem com têm sido ao longo destes anos.

    Responder
  6. jeton90 says:
    18 de Abril de 2026 às 18:44

    Parabens e continuação

    Responder
  7. NS says:
    18 de Abril de 2026 às 19:06

    Parabéns Família Pplware.

    Que venham mais 21.

    Responder
  8. Miguel says:
    18 de Abril de 2026 às 19:22

    Parabéns!

    Responder
  9. rc says:
    18 de Abril de 2026 às 19:37

    Sou só eu ou o logo na barra ainda diz 20º??

    Responder
  10. AC says:
    18 de Abril de 2026 às 19:46

    Parabéns!

    Responder
  11. SouHumanoNaoOcidental says:
    18 de Abril de 2026 às 20:00

    Confesso que é a minha primeira opção quando quero saber coisas
    Parabéns!

    Responder

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