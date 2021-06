NOWO é a operadora com mensalidade mais baixa para 8 serviços

De todas as operadoras, a NOWO é a que apresente mensalidade mais baixa para oito serviços/ofertas. A MEO diminui mensalidade de um serviço e a NOS e Vodafone aumentam mensalidades.

A Autoridade Nacional das Comunicações publicou recentemente um documento sobre a Evolução dos preços das telecomunicações – maio de 2021. A principal conclusão revela que os preços aumentaram 1,1% em maio de 2021.

Os preços das telecomunicações em Portugal continuam a subir apesar da operadora NOWO ter baixado preços. Em maio de 2021, os preços medidos através do sub-índice do Índice de Preços do Consumidor (IPC), aumentaram 1,1% face ao mês anterior devido a aumentos de preços de algumas ofertas em pacote.

Entre o final de 2009 e maio de 2021, os preços das telecomunicações em Portugal aumentaram 8,1%, enquanto na UE diminuíram 9,7%. A diferença estreitou-se com a entrada em vigor no dia 15 de maio de 2019 das novas regras europeias que regulam os preços das comunicações intra-UE.

NOWO com mensalidade mais baixa para oito serviços/ofertas

As mensalidades mínimas são oferecidas pela NOWO em oito casos de um leque de 13 serviços/ofertas, enquanto a MEO, a Vodafone e a NOS, apresentaram as mensalidades mais baixas para três, dois e um tipo de serviços/ofertas, respetivamente.

Sobressaem as seguintes variações de preços:

a mensalidade mínima das ofertas 4P diminuiu 1,1% (devido à redução de 50% na mensalidade da oferta da NOWO com box nos primeiros 6 meses);

a mensalidade mínima da Banda Larga Móvel através de PC/Tablet aumentou 4,3%, na sequência da eliminação da oferta da primeira mensalidade do serviço base da MEO;

as mensalidades mínimas de TVS e TVS+STF aumentaram 30,8% e 77,6% em resultado do fim da comercialização de uma oferta por parte da NOS;

a mensalidade mínima da banda larga fixa individualizada (BLF) aumentou 4,3%, devido ao fim da oferta da primeira mensalidade pela da NOWO.

MEO diminui mensalidade de um serviço

A MEO diminuiu a mensalidade mínima de um serviço/oferta em relação ao mês homólogo do ano anterior e aumentou a mensalidade em oito serviços/ofertas.

O serviço da MEO cuja mensalidade diminuiu significativamente foi a oferta de serviço telefónico móvel com Internet no telemóvel (oferta UZO), que apresenta agora valores próximos da mensalidade mínima (disponibilizada pela NOWO).

NOS e Vodafone aumentam mensalidades…

NOS aumentou as mensalidades mínimas de oito serviços/ofertas e diminuiu a mensalidade uma oferta (serviço telefónico móvel com Internet no telemóvel – oferta WOO).

A Vodafone aumentou as mensalidades mínimas de quatro serviços/ofertas.

Destaca-se, em particular, o aumento da mensalidade da oferta “triple play” da MEO, NOS e Vodafone ocorrido em outubro e novembro de 20201 e das ofertas “quadruple e quintuple play” da MEO e NOS ocorrido em maio de 2021.

Preços em Portugal ocupam entre a 6ª e a 25ª posições do ranking da UE

De acordo com o ICT price trends da UIT, que pretende aferir a acessibilidade dos preços dos serviços de comunicações eletrónicas, os preços praticados em Portugal ocupavam em 2020 entre a 6.ª posição e a 25.ª posições no ranking da U28, dependendo do tipo de serviço.

Em termos absolutos, e de acordo com o EUROSTAT, em 2020, os preços das comunicações em Portugal encontravam-se 18,1% acima da média europeia.

