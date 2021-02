ANACOM: Preço das telecomunicações em Portugal aumentaram 6,4%

Os serviços de telecomunicações são de enorme importância, ainda mais agora que os portugueses se encontram confinados. Os valores dos pacotes não são propriamente baratos em Portugal e a ANACOM revelou novamente que os preços das telecomunicações em Portugal superou em 16 pontos percentuais a redução observada na União Europeia.

Conheçam os resultados apresentados pela Autoridade Nacional das Comunicações nacional.

Segundo a ANACOM, entre o final de 2009 e janeiro de 2021, os preços das telecomunicações em Portugal aumentaram 6,4%, enquanto na União Europeia (UE) diminuíram 9,9%. A diferença, que é de 16,3 pontos percentuais, estreitou-se com a entrada em vigor no dia 15 de maio de 2019 das novas regras europeias que regulam os preços das comunicações intra-UE.

Comparando a evolução dos preços em Portugal com alguns países de dimensão semelhante, verifica-se que os preços das telecomunicações aumentaram 6,4% em Portugal e 3,9% na Hungria, enquanto na Áustria e Países Baixos diminuíram no mesmo período 2,3% e 21,7%, respetivamente.

No primeiro mês do ano os preços das telecomunicações em Portugal, medidos através do sub-índice do Índice de Preços do Consumidor (IPC) diminuíram ligeiramente, 0,1%, face ao mês anterior.

Em comparação com o mês homólogo do ano anterior, sobressaem as seguintes variações de preços:

a mensalidade mínima do serviço telefónico móvel com Internet no telemóvel diminuiu 33,3%, graças à diminuição da mensalidade da oferta da NOWO de 7,5 euros para 5 euros (com oferta da primeira mensalidade);

a mensalidade mínima da banda larga fixa (BLF) individualizada aumentou 4,3%, devido ao fim da oferta da primeira mensalidade do serviço base da NOWO.

MEO, NOS e Vodafone… as subidas e as descidas dos preços das telecomunicações