MEO, Nowo, Vodafone e NOS com quase 5.000 reclamações

MEO, Nowo, Vodafone e NOS – Qual a operadora mais reclamada? Quando se fala em reclamações, o setor das telecomunicações é dos que se evidencia. Além das estruturas digitais das próprias empresas, hoje os consumidores podem apresentar queixas em portais dedicados.

O Portal da Queixa analisou os dados referentes às reclamações registadas contra as operadoras de telecomunicações e detetou um aumento do número de queixas no primeiro trimestre.

Entre 1 de janeiro e 28 de maio de 2021, foram registadas 4.797 reclamações, uma subida de 6% face ao período homólogo. Entre os principais motivos de reclamação estão as falhas no serviço (35.3%), a falta de apoio (26.8%), erros de faturação (23.5%) e pedidos de rescisão contratual (7.5%) são os principais problemas denunciados pelos consumidores.

MEO é a operadora mais reclamada mas…

A MEO é a operadora com o maior volume reclamações registado (42,4%), segue-se a NOS (30,8% das queixas), a Vodafone (20.8%) e a Nowo com 6% das queixas.

A análise do indicador Índice de Satisfação – parâmetro que reflete de forma objetiva o desempenho das marcas e entidades no Portal da Queixa, calculado tendo em conta a atividade das mesmas nos últimos 12 meses, e a interação de cada uma delas com os utilizadores que efetuaram reclamações -, a análise revela que a MEO lidera a pontuação, ao ser a operadora que mais se preocupa com a resposta e resolução dos problemas que lhe são reportados, obtendo uma avaliação de 74.4 em 100 pontos.

Avarias no serviço de televisão, velocidades de internet muito abaixo dos valores contratados, traffic shaping nos períodos noturnos, são outros dos exemplos reportados nas reclamações que chegam ao Portal da Queixa.