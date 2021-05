Universidade do Minho: Ferramentas Respondus violam RGPD

O Respondus, um software usado na avaliação de universitários do Minho que guarda sons e imagens esteve a ser “investigado” pela Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD).

De acordo com o que foi revelado recentemente, a CNPD concluiu que a ferramenta é suscetível de violar o RGPD.

Na Deliberação/2021/662, a CNPD analisou duas aplicações destinadas à vigilância remota dos alunos durante as provas de avaliação, a ‘Lockdown Browser’ e a ‘Respondus Monitor’, na sequência de uma queixa sobre a utilização prevista deste software para a época de exames que está prestes a começar.

De acordo com a análise que foi feita, a CNPD considerou que…

Durante uma sessão de exame é tratada automaticamente uma grande variedade de dados pessoais, a partir da gravação permanente do aluno através da webcam, incluindo a possibilidade de gravar som, sendo usadas de técnicas de análise de vídeo conjugadas com padrões biométricos que permitem monitorizar o comportamento do aluno, com base na deteção facial e nos seus movimentos, bem como nas suas interações com o computador através dos movimentos do teclado e do rato, medições de tempos de resposta a cada pergunta, etc.