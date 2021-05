Reino Unido: Polícia confunde plantação de cannabis com sistema de mineração de bitcoins

Recentemente, a polícia do Reino Unido fez buscas naquilo que acreditava ser uma plantação de cannabis. No entanto, as autoridades ficaram surpresas quando descobriram que era, afinal, um sistema de mineração de bitcoins.

Esta ação aconteceu num edifício industrial nas redondezas de Birmingham. As autoridades descobriam ainda que o sistema estava a consumir uma grande quantidade de energia de forma ilegal.

Se pensa que já viu de tudo no mundo da tecnologia, então acredite que ainda há muitas surpresas reservadas para o ser-humano. E a situação que aconteceu recentemente no Reino Unido é uma prova disso mesmo.

Polícia faz buscas para apreender cannabis, mas era mineração de Bitcoins

A polícia de West Midlands, no Reino Unido, ficou surpresa ao descobrir que aquilo que pensava ser uma plantação de cannabis era, afinal, um sistema de mineração da criptomoeda Bitcoin.

Segundo a CNBC, as autoridades britânicas iam fazer buscas num edifício localizado numa zona industrial, com a suspeita de que se tratava de uma plantação de cannabis num sistema fechado. No entanto, em vez disso, a polícia de West Midlands deparou-se com uma imensa instalação com mais de cem ASICs Antminer S9 para a extração de Bitcoins.

O sistema de extração das moedas digitais estava a consumir uma enorme quantidade de energia ilegalmente de uma fonte de alimentação. Segundo as autoridades, a instalação estava a roubar “milhares de libras” em eletricidade.

Ainda antes desta intervenção policial, as autoridades observaram várias pessoas a entrar e sair do edifício. Para além disso foi também detetada ventilação e vários cabos extensos. Um drone conseguiu ainda apurar uma grande quantidade de calor a sair do local.

Ou seja, uma vez que as plantações de cannabis em ambientes fechados recorrem a sistemas de iluminação, aquecimento e ventilação para o cultivo, a polícia do Reino Unido acreditava que estes eram ‘sinais clássicos’ de uma operação ilegal destas plantas.

Mas, na realidade, era um poderosos sistema com centenas de equipamentos para a mineração de Bitcoins a gerar uma grande quantidade de calor. Assim, e por também estar a furtar energia da rede elétrica ilegalmente, as autoridades fecharam o local.

Estima-se que tenha sido apreendido milhares de euros em material, no entanto não houve detidos.